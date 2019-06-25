Битва за ліцензію: SkyUp звинувачує суд у затягуванні справи

Адвокат позивачки, яка виграла у Баришівському районному суді справу про припинення ліцензії на здійснення авіаперевезень компанією SkyUp, заявив про відвід суддів.
Про це у Facebook повідомив співвласник авіакомпанії SkyUp Олександр Альба за підсумком засідання апеляційного суду, яке відбулося сьогодні, 25 червня, інформує БІЗНЕС.
"Сьогодні відбулося засідання в апеляційному суді Києва, на яке — увага! — прийшов адвокат позивачки у справі проти SkyUp. Тієї, що не писала позову і не літала. Цей адвокат заявив про відвід судді, аби потягнути час", — написав Альба.
За його словами, заява, яку адвокат надав суду щодо його відводу, не справжня, адже особа, зазначена в якості сторони позивача, ніколи не писала позов, а також не літала рейсами SkyUp, і взагалі не має закордонного паспорта.
"За даним фактом було написано заяву в поліцію", — повідомив співвласник SkyUp.
Нагадаємо:
- 18 травня 2018 року українська авіакомпанія SkyUp отримала право на здійснення польотів.
- SkyUp анонсував запуск у червні 2019 року рейсів Київ-Одеса та Харків-Одеса. Компанія планує продавати квитки на внутрішні перевезення за ціною від 500 грн.
- 25 травня Баришівський суд Київської області призупинив ліцензію на здійснення перельотів українській авіакомпанії SkyUp. За словами представників авіакомпанії, позов подала особа, яка навіть не була її клієнтом. SkyUp оскаржила рішення суду в апеляції, а в Кабміні доручили забезпечити діяльність української авіакомпанії.