Битва за ліцензію: SkyUp звинувачує суд у затягуванні справи

Адвокат позивачки, яка виграла у Баришівському районному суді справу про припинення ліцензії на здійснення авіаперевезень компанією SkyUp, заявив про відвід суддів.

Про це у Facebook повідомив співвласник авіакомпанії SkyUp Олександр Альба за підсумком засідання апеляційного суду, яке відбулося сьогодні, 25 червня, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні відбулося засідання в апеляційному суді Києва, на яке — увага! — прийшов адвокат позивачки у справі проти SkyUp. Тієї, що не писала позову і не літала. Цей адвокат заявив про відвід судді, аби потягнути час", — написав Альба.

За його словами, заява, яку адвокат надав суду щодо його відводу, не справжня, адже особа, зазначена в якості сторони позивача, ніколи не писала позов, а також не літала рейсами SkyUp, і взагалі не має закордонного паспорта.

"За даним фактом було написано заяву в поліцію", — повідомив співвласник SkyUp.

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