На Україну націлився французький лоукостер BlaBlaBus

Фpaнцузький автобусний лоукост-перевізник BlaBlaBus, автобусна дочка сервісу BlaBlaCar, планує вийти на ринок України.
Про це заявив один із засновників BlaBlaCar Ніколя Брюссон в інтерв'ю виданню "Октобус.Журнал", повідомляє БІЗНЕС.
Він повідомив, що перший автобусний рейс BlaBlaBus вже запущений у Німеччині. Компанія поєднати рейсами 60 міст по всій Німеччині і Бенілюксу протягом першого року роботи, а в перспективі охопити всю Європу.
"На наших неєвропейських ринках, де ми вже почали підключати професійних автобусних перевізників до своєї платформі, ми також подвоїмо наші зусилля в цьому напрямку, з упором на Росію, Україну і Латинську Америку", — сказав Брюссон.
На його думку, сервіс BlaBlaBus допоможе скоротити кількість автомобілів на дорогах, а також знизити вартість поїздок.
"Наші пріоритети показують, що місія BlaBlaCar переросла карпулінг на далекі відстані: ми хочемо стати відправною точкою для спільних автомобільних подорожей. У контексті невідкладної боротьби з глобальним потеплінням, наш "ворог" — порожня машина на трасі, і зараз у нашої команди повно мотивації впоратися з цією проблемою. В Європі переважна більшість (75−80%) міжміських поїздок відбувається на машинах, в середньому на борту автомобіля є всього 1,9 людини. Раніше ми боролися з безглуздою тратою ресурсів, заповнюючи порожні автомобілі. Тепер, крім цього, ми пропонуємо автобуси в якості альтернативи. Автобусам належить зіграти істотну роль в скороченні кількості автомобілів на дорогах, зменшення викидів CO2 і зниження вартості поїздок", — вважає Брюссон.
Нагадаємо:
- У червні 2019 року стало відомо, що на європейському ринку автобусних перевезень з'явився новий лоукост-перевізник — BlaBlaBus. Засновником компанії є відомий сервіс для пошуку попутників — BlaBlaCar. Свій перший рейс компанія здійснила 11 червня 2019 року. До кінця року лоукост-перевізник планує запустити ще 70 маршрутів по Європі.
- На початку червня міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що в Україну заходить найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи FlixBus.