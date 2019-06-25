На Україну націлився французький лоукостер BlaBlaBus

Про це заявив один із засновників BlaBlaCar Ніколя Брюссон в інтерв'ю виданню "Октобус.Журнал", повідомляє БІЗНЕС.

Він повідомив, що перший автобусний рейс BlaBlaBus вже запущений у Німеччині. Компанія поєднати рейсами 60 міст по всій Німеччині і Бенілюксу протягом першого року роботи, а в перспективі охопити всю Європу.

"На наших неєвропейських ринках, де ми вже почали підключати професійних автобусних перевізників до своєї платформі, ми також подвоїмо наші зусилля в цьому напрямку, з упором на Росію, Україну і Латинську Америку", — сказав Брюссон.

На його думку, сервіс BlaBlaBus допоможе скоротити кількість автомобілів на дорогах, а також знизити вартість поїздок.

"Наші пріоритети показують, що місія BlaBlaCar переросла карпулінг на далекі відстані: ми хочемо стати відправною точкою для спільних автомобільних подорожей. У контексті невідкладної боротьби з глобальним потеплінням, наш "ворог" — порожня машина на трасі, і зараз у нашої команди повно мотивації впоратися з цією проблемою. В Європі переважна більшість (75−80%) міжміських поїздок відбувається на машинах, в середньому на борту автомобіля є всього 1,9 людини. Раніше ми боролися з безглуздою тратою ресурсів, заповнюючи порожні автомобілі. Тепер, крім цього, ми пропонуємо автобуси в якості альтернативи. Автобусам належить зіграти істотну роль в скороченні кількості автомобілів на дорогах, зменшення викидів CO2 і зниження вартості поїздок", — вважає Брюссон.

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