В Україні анонсували перший енергоаукціон

Українська енергетична біржа (УЕБ) оголосила про початок реєстрації учасників на аукціони з продажу електроенергії.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт УЕБ.

"Аукціонний комітет затвердив регламент організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на товарній біржі Українська енергетична біржа", — зазначили на біржі.

Перший аукціон в формі спеціалізованої сесії (для покупців: гарантований покупець, ОСП і ВСР) відбудеться 27 червня. Реєстрація на нього вже відкрита.

При цьому УЕБ закликає реєструватися в першу чергу, тих учасників, на яких покладені "спеціальні обов'язки для забезпечення суспільних інтересів в процесі функціонування ринку електричної енергії". Зазначається, що такі учасники будуть оброблятися і реєструватися в першу чергу.

За даними біржі, до 31 липня встановлено комісійний збір в розмірі 1 грн за кожне аукціонне свідоцтво (документ, що свідчить про завершення аукціонної операції за конкретним лотом).

Нагадаємо:

5 червня Кабмін затвердив порядок проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та визначив Українську енергетичну біржу організатором аукціонів.

Кабінет Міністрів поклав PSO з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенерувальні компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі "Укренерго".

Довідка: Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році 2,5 млрд доларів, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.