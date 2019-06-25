Іноземні вливання в українські облігації зросли у 8 разів

За п'ять місяців поточного року інвестиції нерезидентів в українські облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) зросли у 8 разів і зараз перевищують 51 млрд грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

"Аналітики припускають, що приєднання України до Clearstream і непогана ситуація у фінансовій сфері суттєво змінили ситуацію і тепер це — new normal", — зазначили у Мінфіні.

Зазначається, що Clearstream забезпечує іноземним інвесторам простий доступ на український ринок.

"Це один з ключових пріоритетів для нас. Міжнародні інвестори виграють від умов довгострокового фінансування і вносять свій внесок в успіх України разом з українськими. Ми залишаємося прихильниками прискорення реформ, які не тільки допоможуть забезпечити більшу ліквідність на ринку, але і зменшать потребу держави в валютному фінансуванні і знизять валютні ризики", — наголосила міністр фінансів України Оксана Маркарова під час конференції "Підключення України до Clearstream – що це значить для міжнародних інвесторів", яка відбулася у штаб-квартирі European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

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