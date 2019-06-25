Американські мільярдери закликають обкласти їх податком на багатство

Американські мільярдери написали звернення до кандидатів в президенти США на виборах 2020 року з пропозицією ввести в США податок на багатство.

Повністю лист опублікувала газета The New York Times, інформує БІЗНЕС.

Серед його підписантів інвестор Джордж Сорос, співзасновник Facebook Кріс Хьюз, спадкоємиця кіноімперії Disney Ебігейл Дісней, дочка віце-голови Berkshire Hathaway Чарлі Мангера Моллі Мангер та інші. Всього підписи під документом поставили 19 багатіїв, один з них побажав залишитися анонімним.

"Ми пишемо, щоб закликати всіх кандидатів в президенти, незалежно від того, чи є вони республіканцями або демократами, підтримати закон про збільшення податку на майно для найбагатших американців — тих, хто представляє багатющу десяту частину багатющого одного відсотка американців. Тобто для нас. Основу податкових надходжень повинні складати гроші громадян США, щасливих у фінансовому відношенні, а не людей із середнім і низьким доходом", — пишуть автори листа.

Вони зауважили, що кілька кандидатів в президенти, в тому числі сенатор Елізабет Уоррен, мер міста Саут-Бенд (Індіана) Піт Буттіджіч, члени Палати представників Конгресу США Бето О’Рурк і Тім Райан, вже підтримали цю ідею.

"Перша конкретна пропозиція кандидата, представлена сенатором Уоррен, дасть мільйонам сімей більше шансів на американську мрію, обкладаючи податком тільки 75 тисяч найбагатших сімей в країні. Пропозиція проста: ввести податок у розмірі 2 центи з долара на активи понад $50 млн і додатковий податок в розмірі 1 цент з долара на активи понад $1 млрд. Якщо у вас $49,9 млн, або менше, ви не платите податок. Передбачається, що за десять років податкові надходження складуть близько 3 трильйонів доларів", — підрахували мільярдери.

Підписанти пропонують витрачати ці кошти на інвестиції в інновації в сфері чистої енергетики для пом’якшення наслідків зміни клімату, універсальний догляд за дітьми, списання боргів за студентськими позиками, модернізацію інфраструктури, податкові пільги для сімей з низькими доходами, рішення у сфері охорони здоров’я.

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