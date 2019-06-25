Грошова оптимізація: Нацбанк вводить в обіг 1000-гривневу купюру

Національний банк України вилучає з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок і вводить в обіг банкноту найвищого номіналу — 1000 гривень.

Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій, інформує БІЗНЕС.

За його даними, монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом з 1 жовтня 2019 року. Поступово Нацбанк вилучатися з обігу монету номіналом 25 копійок.

Водночас з 25 жовтня поточного року регулятор вводить в обіг банкноту в 1000 грн.

На ній буде зображений український вчений і громадський діяч Володимир Вернадський. "Він обраний за видатний внесок в історію України як філософа, засновника цілої низки нових галузей науки – геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році", – пояснив Смолій.

За дизайнерським рішенням ця купюра успадковує банкноти нового модернізованого покоління гривні – оновлені 20, 100 і 500 грн.

За даними НБУ, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

"Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Так він стане більш впорядкованим. Саме ряд з 11-13 номіналів є найбільш вживаним підходом для провідних країн у різних куточках світу – від США, Канади, Великої Британії, Чехії, Данії, Швейцарії та Австралії", – каже глава Нацбанку.

Крім того, регулятор розпочне підготовку до роботи над дизайном наступного покоління гривні. "Ми прагнемо, щоб нове покоління гривні не лише віддавало шану історії Україні і ключовим історичним постатям, які її будували, а й відображало сучасні цінності українців", – зауважив Смолій.