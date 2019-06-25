До 2022 року 67% онлайн-покупок буде здійснюватися через маркетплейси, — прогноз

До 2022 року 67% онлайн-покупок буде здійснюватися через онлайн-магазини електронної торгівлі (marketplace).

Такий прогноз озвучив СЕО компанії Hubber Артем Шевченко під час DGTL-марафону, який відбувається в Києві, інформує БІЗНЕС.

За його даними, кожен перший інтернет-магазин з топ-3 став маркетплейсом, а хто ним не став, просто вибув з ринку.

На сьогоднішній день маркетплейси демонструють динамічний ріст: 54% в рік за продажами, 3% в рік — за лояльністю. Наприклад, кожен другий продаж в Rozetka відбувається через маркетплейс.

"Змінюється й формат споживання товару. Раніше нам було все одно, де ми купуємо. Сьогодні, наприклад, 40% жителів США починають свої покупки не з вітрин офлайн-магазинів, а в Амазонії", — констатує Шевченко.

Говорячи про перспективи в e-commerce, він зазначив, що акцент буде робитися на персоналізацію контенту, на мобайл (один з різновидів табличок, який виконує навігаційну функцію в магазинах і офісах) та omni-channel (підхід у торгівлі, який передбачає одночасне використання всіх фізичних (офлайн) і цифрових (онлайн) каналів комунікацій, інноваційну можливість повністю простежувати шлях клієнта, - ред.).

За словами СЕО Hubber, розвитку маркетплейсів сприяє розширення доступу людей до Інтернету. На сьогоднішній день Всесвітня павутина доступна 51% населення. Зокрема, цей показник в Північній Америці становить 89%, в Європі — 78%, в Україні — 63%.

"800 млн людей щодня в світі переглядають stories в Instagram/Facebook — це 10% населення Землі і 20,42% користувачів планети", — додав Шевченко.