В Україні щороку фіксують до 400 рейдерських захоплень

З 2013 року в Україні відбулося 3242 рейдерських захоплення, з них 915 — за останні півтора року.

Відповідні дані оприлюднив портал Опендатабот з посиланням на інформацію Генпрокуратури України, інформує БІЗНЕС.

Згідно з цими даними, з 2014 року кількість рейдерських захоплень щорічно зростала і лише в 2018 році почала дещо зменшуватися.

Найбільше рейдерських захоплень було зареєстровано у 2017 році (724), найменше — в 2014-му (279).

За даними Опендатабот, лідерами за кількістю рейдерських атак є Київ і Київська область. За останні сім років тут сталося 1253 рейдерських захоплення.

Друге місце посідають Дніпропетровська (200) і Харківська (191) області.

Зазначається, що ГПУ відносить до рейдерських захоплень правопорушення, які проходять за двома статтями Кримінального кодексу: підробка документів, що надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (ст. 205-1 КК), протидія законній господарській діяльності (ст. 206 КК) і протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (ст. 206-2 КК).