Хто такий Давид Арахамія, який став секретарем Національної інвестиційної ради

Напередодні президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив українського IT-підприємця, громадського діяча та волонтера Давида Арахамію, відомого в соцмережах як David Braun, секретарем Національної інвестиційної ради (НІР).

Він особисто знає, як це бути "біженцем", що таке війна і як робити бізнес.

Себе 40-річний Арахамія характеризує як, талановитого організатора та дипломата, який "лебедя, рака і щуку може змусити спілкуватися заради мети.

Він вірить у величезний інвестиційний потенціал України, тому на новій посаді в Національній інвестраді обіцяє зробити все можливе, щоб завести в країну більше інвесторів.

БІЗНЕС зібрав ключові сторінки з життя новоспеченого "інвестиційного командора".

Російсько-абхазьке дитинство та британська освіта

Народився Давид 23 травня 1979 року в російському Сочі, потім родина деякий час жила в Гагрі (раніше Гагри – курортне містечко на узбережні Чорного моря в Абхазії).

У 1992 році через війну в Абхазії 13-річний хлопець разом з батьками змушений був тікати звідти, залишився все майно. За словами самого Арахамії, його сім`я "довго блукала по Росії", де кочувала по чужих квартирах в надії на закінчення війни.

Згодом сім`я осіла в Миколаєві, де Давид закінчив школу та Європейський університет, отримавши ступінь магістра економіки. Після цього він пройшов магістерську програму Professional management в Open University в Лондоні.

Додамо, що Арахамія – грузин за національністю, а в 2015 році нарешті отримав український паспорт.

Волонтерське життя

На волонтерську стезю Арахамії став з початком окупації Росією Криму. У березні 2014 року, коли на Чонгарі на службу першими заступили десантники 79-ї аеромобільної бригади з Миколаєва, він зізнався, що суто зі спортивного інтересу поїхав подивитися, що там відбувається.

Перед цим він зі своїм тренером, колишнім десантником, заїхали на Миколаївську шкарпеткову фабрику закупити шкарпеток та інших речей для українських військових. Арахамія зізнався, що його "порвало" те, що він побачив на Чонгарі.

"Я грав в страйкбол, і у мене вдома лежала британська уніформа. Все гарно. І тут я побачив наших хлопців в первинних бронежилетах. У них стояв один БТР, в якого не було палива, один кулемет, закопаний в землю, і якийсь "уазик", подарований їм місцевими фермерами, щоб вони могли їздити по полях і патрулювати. При цьому, якщо взяти бінокль, який був один і той у командира, то можна було побачити в візуальної близькості цих "зелених чоловічків", одягнених від Юдашкіна, в повній екіпіровці. Це було дуже демотивуюче видовище", – розповів Давид.

Тож він запропонував одягнути всіх бійців "правильно і з голочки", щоб показати державі, як це потрібно робити. Але коли почав "гуглити", то зрозумів, що йдеться приблизно про 460 бійців, і це потребує шалених коштів.

Власне з цього і почалася його волонтерська діяльність. У березні 2014 року він разом зі знайомими відкрив сайт для збору коштів на екіпірування десантників 79-ї бригади та створив волонтерську організацію"Народний проект". Це платформа, де будь-який бажаючий міг допомогти зібрати кошти на лікування поранених або ж на покупку нового обладнання для армії.

За перший рік волонтери зібрали близько 100 млн грн допомоги українським воїнам. Відтоді його волонтерська кар’єра стрімко пішла вгору. У серпні 2014-го Арахамія став радником голови Миколаївської ОДА щодо волонтерства, а вже у жовтні – уповноваженим міністра оборони з питань закупівель і, зрештою, його радником. Очолював "волонтерський десант" в Міноборони. За свою активну діяльність отримав від президента орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Влітку 2015 року Арахамія оголосив про намір піти на "волонтерську пенсію" і повернутися у бізнес.

Бізнеси

До того, як прийти в онлайн-бізнес, Арахамія займався бізнес-консалтингом і маркетингом в офлайн-проектах. Його підприємницька кар`єра почалася з миколаївської студії веб-дизайну, де він працював на початку 2000-х. Незабаром перспективний ITішник разом з колегами з цієї студії створив міжнародну IT-компанію TemplateMonster, яка займалася продажем готових шаблонів для сайтів. Цей проект швидко пішов у ріст. Через кілька років компанія розрослася далеко за межі України і стала великим міжнародним IT-бізнесом зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Виручка TemplateMonster в 2017 році перевищила $120 млн.

Кілька років тому Давид продав свою частку в компанії за $100 млн. На той момент компанія вже нараховувала 650 співробітників, а її офіси працювали в 17 країнах.

У 2016 році Браун заснував новий бізнес – платформу зі створення сайтів Weblium. Офіс компанії розташований у США. За словами Давида, в цей проект інвестовано вже $ 2,5 млн, в його команді 70 людей і 4 тисячі клієнтів.

Плани в Національній інвестиційній раді

На своє призначення на посаду секретаря Національної інвестиційної ради Арахамія відреагував досить стримано. Проте зазначив, що Україна може залучити інвестицій втричі більше, ніж є станом на сьогоднішній день. "Не хочу декларувати багато на старті, але всі попередні консультації з великими інвесторами свідчать про те, що Україна може щонайменше втричі збільшити нинішній обсяг інвестицій у країну. Отримав завдання від президента зробити цей процес якнайшвидшим", – прокоментував Арахамія.

Для залучення інвестицій в Україну він готовий "пустити в хід" свої особисті зв’язки, а їх у нього немало, враховуючи його багаторічний досвід проживання та ведення бізнесу в США.

"Я дуже добре розуміюся на закордонних інвестиціях. У мене в особистому контакт-листі є чільна тридцятка інвестфондів у США, наприклад. І я їх можу навіть на особистому авторитеті запросити в Україну, показати, що в нас є, якісь проекти, і де є можливості заробляти", – каже секретар Національної інвестради.

Варто зазначити, що ще до свого призначення він заявив про готовність влаштувати публічний челендж, для якого йому потрібен $1 млн і один рік. "Я буду їздити на світові виставки зі скоринкою уповноваженого і паспортом інвестиційних можливостей. Я буду знаходити людей, яким буду продавати ідею України як країни, де можна реалізувати будь-які бізнес-ідеї. У мене це вийде, я впевнений. Якщо я за рік не зроблю з $1 млн $10 млн – можете вигнати мене з ганьбою", – заявив Арахамія.

Він вірить, що за п’ять років в Україні можливо здійснити кардинальні зміни, але для цього треба змінити правила гри і дати бізнесу можливість дихати вільніше. "Я бачив багато прикладів, коли ви створюєте новий ринок, наприклад, кажете, що ось це – червоні лінії, а далі працюєте, як приватний сектор. Єдиний спосіб, яким можна змінити за п’ять років країну, – це просто звузити, зменшити роль держави, щоб бізнес працював", – переконаний секретар НІР.

Матеріал підготовлений з використанням інтерв`ю Давида Арахамії виданням Insider, Радіо Свобода, AIN.UA та MC Today.

Тетяна Павлова