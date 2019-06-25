Верховний суд остаточно "поховав" завод Клюєвих

Верховний суд не задовольнив касаційну скаргу "Укрексімбанку" та залишив без змін постанови судів попередніх інстанцій про визнання ПрАТ "Укрпідшипник" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідне рішення суду від 19 червня опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує БІЗНЕС.

"Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" залишити без задоволення. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.01.2019 та постанову Господарського суду Донецької області від 03.07.2018 у справі № 905/3071/17 залишити без змін", — йдеться в судовому рішенні.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

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