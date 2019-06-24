Національну інвестиційну раду очолив відомий IT-підприємець

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради. Її секретарем призначений український IT-підприємець, громадський діяч та волонтер Давид Арахамія.
Відповідний указ опублікований на сайті президента, інформує БІЗНЕС.
"Не хочу декларувати багато на старті, але всі попередні консультації з великими інвесторами свідчать про те, що Україна може щонайменше втричі збільшити нинішній обсяг інвестицій у країну. Отримав завдання від президента зробити цей процес якнайшвидшим", – прокоментував своє призначення Арахамія.
Згідно з документом, головою Національної інвестради є голова держави — Володимир Зеленський. Крім нього, до Ради входять ще 28 осіб.
До персонального складу цього органу в даний час входять: президент України Володимир Зеленський, секретар Ради Давид Арахамія, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, заступник голови Адміністрації президента Олексій Гончарук, заступник голови АП Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак, радник президента Олег Устенко, перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр юстиції Павло Петренко.
Крім цього, за згодою до Національної інвестради увійшли:
- Яків Смолій, голова Національного банку України;
- Ровнаг Абдуллаєв, президент Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки SOCAR;
- Ахмет Акча, голова правління компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.;
- Алан Джоуп, генеральний директор компанії Unilever NV;
- Фумія Кокубу, голова ради директорів Marubeni Corporation;
- Джеймс Коулз, генеральний директор відділення Європа, Близький Схід і Африка банку Citigroup Inc.;
- Олаф Кох, голова правління компанії Metro AG;
- Ізабель Кочер, генеральний директор компанії Engie SA;
- Маргарита Луї-Дрейфус, голова правління компанії Louis Dreyfus Holding B.V.;
- Девід Макленнан, голова правління і генеральний директор компанії Cargill Inc.;
- Лакшмі Нівас Міттал, голова правління і генеральний директор компанії Arcelor Mittal Limited;
- Куніхару Накамура, президент і генеральний директор групи компаній Sumitomo Зігрій;
- Кріс Сінгх, президент та генеральний директор компанії Holtec International, Inc.;
- Султан Ахмед Бін Сулайем, голова правління та генеральний директор групи компаній DP World;
- Ян Тейлор, генеральний директор і президент групи компаній Vitol Holding B.V.;
- Стефані фон Фріденбург, головний операційний директор Міжнародної фінансової корпорації;
- Грегорі Хекман, генеральний директор компанії Bunge Limited;
- Сума Чакрабарті, президент Європейського банку реконструкції і розвитку;
- Кім Янг-Санг, президент і генеральний директор компанії Posco Daewoo Corporation.
Нагадаємо, у першій декаді червня відомий IT-підприємець, співзасновник TemplateMonster і Weblium Давид Арахамія підтвердив, що очолить Національну інвестиційну раду при президентові України.
Довідка: Національна інвестиційна рада — це дорадчий орган при адміністрації президента, створений в 2016 році. Раніше її очолював Борис Ложкін, співзасновник холдингу UMH. Ця рада займається залученням інвестицій в країну, держполітикою щодо поліпшення інвестиційного клімату.
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