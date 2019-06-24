Національну інвестиційну раду очолив відомий IT-підприємець

Відповідний указ опублікований на сайті президента, інформує БІЗНЕС.

"Не хочу декларувати багато на старті, але всі попередні консультації з великими інвесторами свідчать про те, що Україна може щонайменше втричі збільшити нинішній обсяг інвестицій у країну. Отримав завдання від президента зробити цей процес якнайшвидшим", – прокоментував своє призначення Арахамія.

Згідно з документом, головою Національної інвестради є голова держави — Володимир Зеленський. Крім нього, до Ради входять ще 28 осіб.

До персонального складу цього органу в даний час входять: президент України Володимир Зеленський, секретар Ради Давид Арахамія, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, заступник голови Адміністрації президента Олексій Гончарук, заступник голови АП Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак, радник президента Олег Устенко, перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр юстиції Павло Петренко.

Крім цього, за згодою до Національної інвестради увійшли:

Яків Смолій, голова Національного банку України;

Ровнаг Абдуллаєв, президент Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки SOCAR;

Ахмет Акча, голова правління компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.;

Алан Джоуп, генеральний директор компанії Unilever NV;

Фумія Кокубу, голова ради директорів Marubeni Corporation;

Джеймс Коулз, генеральний директор відділення Європа, Близький Схід і Африка банку Citigroup Inc.;

Олаф Кох, голова правління компанії Metro AG;

Ізабель Кочер, генеральний директор компанії Engie SA;

Маргарита Луї-Дрейфус, голова правління компанії Louis Dreyfus Holding B.V.;

Девід Макленнан, голова правління і генеральний директор компанії Cargill Inc.;

Лакшмі Нівас Міттал, голова правління і генеральний директор компанії Arcelor Mittal Limited;

Куніхару Накамура, президент і генеральний директор групи компаній Sumitomo Зігрій;

Кріс Сінгх, президент та генеральний директор компанії Holtec International, Inc.;

Султан Ахмед Бін Сулайем, голова правління та генеральний директор групи компаній DP World;

Ян Тейлор, генеральний директор і президент групи компаній Vitol Holding B.V.;

Стефані фон Фріденбург, головний операційний директор Міжнародної фінансової корпорації;

Грегорі Хекман, генеральний директор компанії Bunge Limited;

Сума Чакрабарті, президент Європейського банку реконструкції і розвитку;

Кім Янг-Санг, президент і генеральний директор компанії Posco Daewoo Corporation.

Нагадаємо, у першій декаді червня відомий IT-підприємець, співзасновник TemplateMonster і Weblium Давид Арахамія підтвердив, що очолить Національну інвестиційну раду при президентові України.

Довідка: Національна інвестиційна рада — це дорадчий орган при адміністрації президента, створений в 2016 році. Раніше її очолював Борис Ложкін, співзасновник холдингу UMH. Ця рада займається залученням інвестицій в країну, держполітикою щодо поліпшення інвестиційного клімату.

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