Названо галузь України з найвищими зарплатами

За підсумками квітня 2019 року серед топ-5 галузей України лідером за розміром заробітної плати стала сфера інформації та телекомунікацій (20 516 грн в місяць).

Про це йдеться в макроекономічному огляді Міністерства фінансів України, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що ця сфера також продемонструвала найбільш динамічне зростання заробітних плат серед топ-5 галузей — на 30,6%.

Водночас найнижчі зарплати серед агрегованих галузей економіки зафіксовані в ВЕД "Тимчасове розміщування й організація харчування" — 6527 грн в місяць, що у три рази нижче, ніж сфера інформації та телекомунікацій.

У розрізі регіонів України найвищі зарплати отримують в Києві - 15,9 тис. грн в місяць, найнижчі зарплати зафіксовані на Херсонщині — 7695 грн.

При цьому серед топ-5 регіонів найбільш динамічно ростуть зарплати у Дніпропетровській області - на 29,4%.

Нагадаємо, в Україні назвали топ-30 "найдорожчих" керівників приватних компаній.