Україна та ОАЕ домовилися про спільні авіапроекти

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Павло Букін за результатами зустрічі із заступником міністра оборони ОАЕ Абдуллою Аль Хашмі в рамках 53-го салону Paris Air Show 2019 в Ле Бурже, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт "Укроборонпрому".

"Якість літаків марки "Антонов" загальновизнано. Вони мають стабільний попит на ринку. Це підтверджено низкою переговорів у рамках Paris Air Show 2019. Зараз найбільш перспективний ринок для нас — країни Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Українські літаки, які здатні працювати в екстремальних кліматичних умовах, повністю відповідають потребам військових і рятувальників. Тому очікуємо, що найближчим часом продукція "Антонова" займе вагому частину ринку в цих регіонах", — сказав Букін.

Він додав, що одним з перспективних обговорюваних проектів є налагодження спільного виробництва безпілотних літальних апаратів на основі розробок ДП "Антонов".

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