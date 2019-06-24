Україна та ОАЕ домовилися про спільні авіапроекти

Україна та Об’єднані Арабські Емірати планують реалізувати низку спільних проектів в авіаційній сфері.
Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Павло Букін за результатами зустрічі із заступником міністра оборони ОАЕ Абдуллою Аль Хашмі в рамках 53-го салону Paris Air Show 2019 в Ле Бурже, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт "Укроборонпрому".
"Якість літаків марки "Антонов" загальновизнано. Вони мають стабільний попит на ринку. Це підтверджено низкою переговорів у рамках Paris Air Show 2019. Зараз найбільш перспективний ринок для нас — країни Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Українські літаки, які здатні працювати в екстремальних кліматичних умовах, повністю відповідають потребам військових і рятувальників. Тому очікуємо, що найближчим часом продукція "Антонова" займе вагому частину ринку в цих регіонах", — сказав Букін.
Він додав, що одним з перспективних обговорюваних проектів є налагодження спільного виробництва безпілотних літальних апаратів на основі розробок ДП "Антонов".
Нагадаємо:
- Восени 2019 року на заводі в Каневі розпочнеться виробництво літаків Jupiter-J4S.
- На початку травня міністр оборони України Степан Полторак анонсував перехід до чергового етапу модернізації літаків за новітніми технологіями без застосування російських комплектуючих.
- Державне підприємство "Антонов", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", з моменту приєднання заводу "Авіант", побудувало 22 літаки.