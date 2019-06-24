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Мінфін спрогнозував курс гривні на три роки вперед

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Міністерство фінансів України прогнозує, що курс долара на кінець поточного року становитиме 27,4 грн за долар США.

Про це йдеться в макроекономічному огляді Мінфіну, інформує БІЗНЕС.

Також зазначається, що в 2020 році обмінний курс гривні до долара США (в середньому за період) складе 28,2 грн/$1, у 2021 році — 29,4 /$, а в 2022 році — 30 грн /$1.

При цьому в Мінфіні зазначають, що завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку, обмінний курс зміцнився на 5,1% (в травні в порівнянні з груднем 2018 року).

Нагадаємо:

  • Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозують середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн/$1.
  • наприкінці 2018 року міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's Global Ratings прогнозувало обмінний курс гривні до долара  до кінця 2019 року становитиме 30,30 грн/$1, до кінця 2020 - 31,20 грн/$1 2021 - 32,10 грн/$1.
  • У проекті державного бюджету України на 2019 рік уряд заклав на кінець року курс гривні до долара на рівні 29,4 грн/$1.
прогноз Мінфін курс долара