Мінфін спрогнозував курс гривні на три роки вперед

Міністерство фінансів України прогнозує, що курс долара на кінець поточного року становитиме 27,4 грн за долар США.

Про це йдеться в макроекономічному огляді Мінфіну, інформує БІЗНЕС.

Також зазначається, що в 2020 році обмінний курс гривні до долара США (в середньому за період) складе 28,2 грн/$1, у 2021 році — 29,4 /$, а в 2022 році — 30 грн /$1.

При цьому в Мінфіні зазначають, що завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку, обмінний курс зміцнився на 5,1% (в травні в порівнянні з груднем 2018 року).

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