Аеропорт "Київ" закриють на ремонт

Міжнародний аеропорт Київ імені Сікорского у вересні припинить прийом і відправку рейсів у зв'язку з проведенням ремонту злітно-посадочної смуги.

Про це повідомили у прес-службі аеропорту, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Уточнюється, що аеродром закриють на 10 днів — з 2 до12 вересня.

Компанія "Майстер-Авіа", яка управляє аеропортом, вже почала інформувати авіаперевізників про зміни в правилах проведення і забезпечення польотів.

Водночас у міжнародному аеропорту "Бориспіль" повідомили, що вже готуються приймати додаткові рейси. "Розроблено концепцію розподілу рейсів, поки отримуємо запити на їх здійснення від авіакомпаній", — сказали в прес-службі.

Нагадаємо, аеропорт "Київ" посідає друге місце в Україні після "Борисполя" за кількістю рейсів і пасажиропотоку. За підсумками 2018 року аеропорт "Київ" обслужив 2,812 млн пасажирів, що на 52% перевищує показник 2017 року.