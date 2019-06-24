Fiat Chrysler і Renault подумують відновити переговори про злиття

Автомобільні гіганти Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) і Renault SA можуть поновити переговори про злиття у залежності від підсумків двох заходів, які пройдуть на цьому тижні в Японії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На 25 червня заплановані загальні збори акціонерів Nissan, партнера Renault по альянсу. На голосування винесуть питання про нові призначення до ради директорів компанії.

Якщо акціонери схвалять пропозиції керівництва, рада буде переважно складатися з незалежних директорів, які можуть більш прихильно поставитися до перспектив злиття Renault із FCA.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе перед самітом G20 в Осаці. Очікується, що сторони обговорять, в тому числі, перспективи альянсу Renault і Nissan.

За даними джерел, керівництво всіх трьох компаній (FCA, Renault і Nissan) допускає відновлення переговорів про злиття, хоча і побоюється, що взаємні умови перешкодять успіху угоди.

Зазначається, що переговори про злиття були припинені частково через позицію французької влади, яка володіє 15% Renault, а почасти — через відсутність ентузіазму у керівництва Nissan, що має два місця в раді директорів Renault.

Джерела припускають, що Nissan може підтримати об'єднання Renault з FCA, якщо в рамках угоди французька компанія погодиться знизити свою частку в Nissan (Renault володіє 43,4% часткою в Nissan, — ред.). При цьому партнери по альянсу, в який також входить японська Mitsubishi, отримають більшу незалежність в ухваленні рішень.

Нагадаємо:

27 травня італійський автомобільний виробник Fiat Chrysler Automobiles повідомив, що домовляється про злиття з французьким Renault. Це об'єднання може вилитися у створення автогіганта з капіталізацією близько $37 млрд, річною виручкою близько 170 млрд євро і потужностями з випуску 9 млн автомобілів на рік, що поставило б його на третє місце в світі за цим показником після Volkswagen і Toyota.

6 червня італійсько-американський автогігант Fiat Chrysler Automobiles відкликав свою пропозицію про злиття з французьким автомобілебудівником Renault через нові підозри стосовно колишнього топ-менеджера альянсу Renault-Nissan Карлоса Гона.

Довідка: Концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) був створений 2014 року в результаті придбання італійським холдингом Fiat американської компанії Chrysler. На сьогодні в структуру концерну входять такі автомобільні бренди, як Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Abarth, Ferrari, а також Chrysler, Dodge і Jeep. Зараз концерн входить в топ-10 найбільших автовиробників світу.

Одразу після злиття компаній концерн оголосив про амбітні плани на найближчі п'ять років. До 2019-го концерн ставив собі за мету збільшити продажі автомобілів до 7 млн одиниць, прибуток - до 132 млрд євро, чистий прибуток - до 5 млрд євро, і зменшити промисловий борг з 11 млрдєвро до 0,5-1 млрд євро до кінця 2018 року.