Суд розблокував конкурс головного митника

Шостий апеляційний адміністративний суд постановив поновити дію урядового розпорядження про проведення конкурсу на посаду глави Державної митної служби України (ДМС).

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Міністерство фінансів України.

Зазначається, що суд ухвалив рішення на користь уряду, оскільки позивач не довів наявності підстав для зупинки конкурсу.

За даними Мінфіну, на кінцевому етапі конкурсу розглядаються три кандидати — проректор Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов та керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки" Андрій Саварець.

За результатами останнього етапу конкурсна комісія визначить кандидата, якого буде рекомендувати уряду для призначення на посаду керівника митної служби.

Результати конкурсу мають опубілкувати не пізніше 45 календарних днів з дня отримання інформації про його проведення. "Станом на 17 квітня, коли була прийнята ухвала Окружного адміністративного суду Києва про призупинення конкурсу на керівника ДМС, пройшло 28 днів з дати оголошення конкурсу", — нагадали в Мінфіні.