Білл Гейтс назвав найбільшу помилку свого життя

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс вважає своєю найбільшою помилкою те, що компанія Google, а не Microsoft розробила найпопулярнішу операційну систему для мобільних пристроїв не від Apple.

Про це він заявив під час виступу на заході венчурного фонду Village Global, інформує БІЗНЕС з посиланням Forbes.

"Найбільша моя помилка – це погане керівництво, яке не дало змоги Microsoft стати тим, чим є Android – стандартною платформою для смартфонів не від Apple", – визнав Гейтс.

Він зазначив, що на ринку програмного забезпечення, особливо мобільних платформ, "переможець отримує все": компанія, яка першою зробила якісний продукт, стає лідером.

Мільярдер переконаний, що в світі є місце лише для однієї операційної системи, яка може конкурувати з Apple. "Якщо у вас лише половина додатків або 90% додатків – ви на шляху до повного провалу", – вважає Гейтс.

За його словами, для Microsoft завоювання цієї ніші було "природною справою". "Чого це коштує? $400 млрд, які перейшли б від компанії G до компанії M", – сказав мільярдер.

Водночас він додав, що незважаючи на помилки і судові тяжби з владою, продукти Microsoft як і раніше цінуються на ринку. "Так що ми одна з лідируючих компаній. Якби зробили і це правильно (створили свій Android, - ред.), були б абсолютним лідером. Ну та ладно", – резюмував Гейтс.

Довідка: Microsoft з 2000 року розвивала свою мобільну операційну систему, яка спочатку називалася Windows Mobile. У 2010-му їй на зміну прийшла платформа Windows Phone, до виходу 10-ї версії вона повернула приставку Mobile. З цією операційною системою випускалися в основному смартфони Nokia, яка з 2014 до 2016 року належала Microsoft. Windows Phone посідала третє місце за популярністю серед мобільних платформ, але в рази поступалася iOS і Android, не відрізнялася великою різноманітністю додатків, на відміну від конкурентів. Ті програми, які були доступні, отримували нові функції та оновлення значно пізніше двох головних платформ або не отримували зовсім.

У результаті 24 січня 2018 року Microsoft вирішила припинити активну розробку своєї ОС, а 10 грудня 2019 року закінчить й основну підтримку платформи.