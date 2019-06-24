"Будемо йти назустріч": У Зеленського пообіцяли підтримку "білому" бізнесу

Доктор юридичних наук, економічний фахівець партії "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що представники політсили та українського бізнесу знайшли спільні підходи щодо багатьох питань і домовилися про співпрацю.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook за результатами зустрічі, на якій представники Української Ради Бізнесу (УРБ), Фонду підтримки економічної безпеки та фахівці Економічної експертної платформи презентували проект Доктрини економічної безпеки України, інформує БІЗНЕС.

"Дві години чистого конструктиву і глибокої дискусії дозволили звірити підходи і прийти до спільного знаменника з багатьох питань. По окремих підходах обмінялися думками. Будемо йти назустріч один одному. Жахливо, що білий український бізнес поставлений на межу виживання. Прекрасно, що він готовий і буде боротися. Від нас – повне розуміння і підтримка", – написав Гетманцев.

При цьому він відзначив, що в українського бізнесу є консолідований підхід щодо цілої низки напрямків і чіткий план. "Тепер справа за загальним планом і конкретними законопроектами. Незабаром представимо", – пообіцяв експерт.

Нагадаємо, на зустрічі 21 червня представники бізнесу та партії "Слуга народу" обговорили проект Доктрини економічної безпеки України, який визначає основні загрози для української економіки та шляхи їх подолання.

Від бізнесу в заході взяли участь представники Української Ради Бізнесу (УРБ), Фонду підтримки економічної безпеки та фахівці Економічної експертної платформи, від політсили – доктор юридичних наук, економічний фахівець партії "Слуга народу" Данило Гетманцев та експерт з податкових та митних питань Віта Форсюк.

Довідка: Доктрина економічної безпеки України розроблений Фондом підтримки економічної безпеки України та експертами Інституту соціально-економічної трансформації, Українського інституту майбутнього та Центру соціально-економічних досліджень CASE України за юридичної підтримки Sayenko Kharenko. У Доктрині відображено загрози та виклики компонентам економічної безпеки держави (інституціональній, фінансовій, макроекономічній, соціально-демографічній, енергетичній, зовнішньоекономічній та інфраструктурній), їх потенційні наслідки та шляхи розв’язання.