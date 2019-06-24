Журнал "БІЗНЕС" випустив спецпроект "50+ книг, щоб стати успішним в бізнесі"

У світ вийшов спеціальний проект журналу "БІЗНЕС" під назвою "50+ книг, щоб стати успішним в бізнесі".
Чарлі Джонс сказав: "Завтра ти будеш тим, ким ти є сьогодні, окрім людей, яких ти зустрінеш, і книг, які ти прочитаєш".
Замість журналу ми створили книгу живих рекомендацій щодо книг для бізнесменів від самих бізнесменів. Адже найкраща рекомендація для прочитання книги - це історія успіху від людини, яку вона надихнула і якій допомогла.
Команда БІЗНЕСа відібрала рекомендації найуспішніших українських підприємців та світових візіонерів бізнесу, які дають своє бачення того, які книжки є обов`язковими для прочитання людьми, які претендують на успіх в бізнесі.
Так, на 175 сторінках спецвипуску ви знайдете must have list від:
- Юрій Кривошея, президент та керуючий партнер Українсько-канадського спільного товариства "Торонто-Київ", президент ТОВ "ТК Просперті Менеджмент", член Ради директорів Канадсько-української торгової асоціації, співзасновник Yakaboo.ua;
- Віктор Іванчик, генеральний директор агропромислового холдингу "Астарта-Київ";
- Василь Хмельницький, засновник інвестиційної групи UFuture;
- Віталій Антонов, засновник холдингу ОККО Group, співзасновник і голова наглядової ради "Концерну Галнафтогаз";
- Олександр Савилов, СEO і співзасновник міжнародної мережі fast healthy ресторанів Salateira;
- Артур Мхітарян, засновник Taryan Group;
- Дмитро Борисов, ресторатор;
- Сергій Гайдайчук, засновник СЕО Сlub Ukraine;
- Артем Майдан, підприємець, засновник освітньої компанії PRIZMA;
- В`ячеслав Лисенко, засновник компанії "Укр-Китай Комунікейшн";
- Юрій Филюк, підприємець;
- Олексій Чуєв, співзасновник Платформи "БІЗНЕС 100", співзасновние компанії Reputation Capital;
- Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього";
- Марина Авдєєва, керуючий акціонер компанії "Арсенал Страхування";
- Євгенія Гапчинська, художник, ілюстратор;
- Михайло Чобанян, український бізнесмен і громадський діяч у галузі інформаційних технологій, фінансів, криптовалют і блокчейну, засновник першої в Україні криптовалютної біржі KUNA. io, президент Асоціації "Блокчейн України";
- Сергій Позняк, засновник групи компаній FGK;
- Андрій Худо, ресторатор, один із засновників Холдингу емоцій "!FEST";
- Оксана Караванська, одна з найкреативніших дизайнерів України, учасниця українських тижнів pret-a-porter;
- Валентин Шеветовський, голова наглядової ради ПАТ "Харківський плитковий завод "ТОВ "Керамічна група" Голден Тайл";
- Сергій Вовченко, співзасновник та голова наглядової ради Групи компаній "Молочний Альянс";
- Кирило Куницький, засновник міжнародної компанії "Бізнес-Конструктор", бізнес-блогер;
- Володимир Чеповий, співзасновник Платформи "БІЗНЕС 100" та журналу "БІЗНЕС";
- Оксана Форостина, співзасновниця видавництва Yakaboo Publishing, письменниця, журналістка.
Також у журналі-книзі містяться рекомендації від таких світових бізнес-амбасадорів, як Джефф Безос, Білл Гейтс, Ілон Маск, Річард Бренсон, Ворен Бафіт.
Історії успіху бізнесменів та їхніх компаній подано в тісному поєднанні з книжками, які стали джерелом ідей та натхнення.
Окрема сторінка відведена рекомендаціям щодо книжок, які сприяли особистісному зростанню лідерів чи трансформації їх бізнесів і можуть бути корисними бізнес-спільноті.
Окрім цього, читачам пропонується топ-5 книжок від YakabooPublishing.
У вирію ідей, стратегій та бізнес-історій легко загубитися. Книжок стає дедалі більше, тож читачеві потрібно зорієнтуватися в тому, що дійсно варте уваги, а що ні. Спецвипуск допоможе вам у цьому.
Він підготовлений у партнерстві з Yakaboo.ua та Києво-Могилянською бізнес-школою (kmbs), які надихнули випустити журнал у форматі книги.
З деталями передплати на журнал "БІЗНЕС" знайомтеся на нашому сайті.
Журнал "БІЗНЕС" випустив спецпроект "50+ книг, щоб стати успішним в бізнесі"
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