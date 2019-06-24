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Журнал "БІЗНЕС" випустив спецпроект "50+ книг, щоб стати успішним в бізнесі"

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У світ вийшов спеціальний проект журналу "БІЗНЕС" під назвою "50+ книг, щоб стати успішним в бізнесі".

Чарлі Джонс сказав: "Завтра ти будеш тим, ким ти є сьогодні, окрім людей, яких ти зустрінеш, і книг, які ти прочитаєш".

Замість журналу ми створили книгу живих рекомендацій щодо книг для бізнесменів від самих бізнесменів. Адже найкраща рекомендація для прочитання  книги - це історія успіху від людини, яку вона надихнула і якій допомогла.

Команда БІЗНЕСа відібрала рекомендації найуспішніших українських підприємців та світових візіонерів бізнесу, які дають своє бачення того, які книжки є обов`язковими для прочитання людьми, які претендують на успіх в бізнесі.

Так, на 175 сторінках спецвипуску ви знайдете must have list від:

  • Юрій Кривошея, президент та керуючий партнер Українсько-канадського спільного товариства "Торонто-Київ", президент ТОВ "ТК Просперті Менеджмент", член Ради директорів Канадсько-української торгової асоціації, співзасновник Yakaboo.ua;
  • Віктор Іванчик, генеральний директор агропромислового холдингу "Астарта-Київ";
  • Василь Хмельницький, засновник інвестиційної групи UFuture;
  • Віталій Антонов, засновник холдингу ОККО Group, співзасновник і голова наглядової ради "Концерну Галнафтогаз";
  • Олександр Савилов, СEO і співзасновник міжнародної мережі fast healthy ресторанів Salateira;
  • Артур Мхітарян, засновник Taryan Group;
  • Дмитро Борисов, ресторатор;
  • Сергій Гайдайчук, засновник СЕО Сlub Ukraine;
  • Артем Майдан, підприємець, засновник освітньої компанії PRIZMA;
  • В`ячеслав Лисенко, засновник компанії "Укр-Китай Комунікейшн";
  • Юрій Филюк, підприємець;
  • Олексій Чуєв, співзасновник Платформи "БІЗНЕС 100", співзасновние компанії Reputation Capital;
  • Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього";
  • Марина Авдєєва, керуючий акціонер компанії "Арсенал Страхування";
  • Євгенія Гапчинська, художник, ілюстратор;
  • Михайло Чобанян, український бізнесмен і громадський діяч у галузі інформаційних технологій, фінансів, криптовалют і блокчейну, засновник першої в Україні криптовалютної біржі KUNA. io, президент Асоціації "Блокчейн України";
  • Сергій Позняк, засновник групи компаній FGK;
  • Андрій Худо, ресторатор, один із засновників Холдингу емоцій "!FEST";
  • Оксана Караванська, одна з найкреативніших дизайнерів України, учасниця українських тижнів pret-a-porter;
  • Валентин Шеветовський, голова наглядової ради ПАТ "Харківський плитковий завод "ТОВ "Керамічна група" Голден Тайл";
  • Сергій Вовченко, співзасновник та голова наглядової ради Групи компаній "Молочний Альянс";
  • Кирило Куницький, засновник міжнародної компанії "Бізнес-Конструктор", бізнес-блогер;
  • Володимир Чеповий, співзасновник Платформи "БІЗНЕС 100" та журналу "БІЗНЕС";
  • Оксана Форостина, співзасновниця видавництва Yakaboo Publishing, письменниця, журналістка.

Також у журналі-книзі містяться рекомендації від таких світових бізнес-амбасадорів, як Джефф Безос, Білл Гейтс, Ілон Маск, Річард Бренсон, Ворен Бафіт.

Історії успіху бізнесменів та їхніх компаній подано в тісному поєднанні з книжками, які стали джерелом ідей та натхнення.

Окрема сторінка відведена рекомендаціям щодо книжок, які сприяли особистісному зростанню лідерів чи трансформації їх бізнесів і можуть бути корисними бізнес-спільноті. 

Окрім цього, читачам пропонується топ-5 книжок від YakabooPublishing.

У вирію ідей, стратегій та бізнес-історій легко загубитися. Книжок стає дедалі більше, тож читачеві потрібно зорієнтуватися в тому, що дійсно варте уваги, а що ні. Спецвипуск допоможе вам у цьому.

Він підготовлений у партнерстві з Yakaboo.ua та Києво-Могилянською бізнес-школою (kmbs), які надихнули випустити журнал у форматі книги.

 

З деталями передплати на журнал "БІЗНЕС" знайомтеся на нашому сайті.

 

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