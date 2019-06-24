Журнал "БІЗНЕС" випустив спецпроект "50+ книг, щоб стати успішним в бізнесі"

У світ вийшов спеціальний проект журналу "БІЗНЕС" під назвою "50+ книг, щоб стати успішним в бізнесі".

Чарлі Джонс сказав: "Завтра ти будеш тим, ким ти є сьогодні, окрім людей, яких ти зустрінеш, і книг, які ти прочитаєш".

Замість журналу ми створили книгу живих рекомендацій щодо книг для бізнесменів від самих бізнесменів. Адже найкраща рекомендація для прочитання книги - це історія успіху від людини, яку вона надихнула і якій допомогла.

Команда БІЗНЕСа відібрала рекомендації найуспішніших українських підприємців та світових візіонерів бізнесу, які дають своє бачення того, які книжки є обов`язковими для прочитання людьми, які претендують на успіх в бізнесі.

Так, на 175 сторінках спецвипуску ви знайдете must have list від:

Юрій Кривошея , президент та керуючий партнер Українсько-канадського спільного товариства "Торонто-Київ", президент ТОВ "ТК Просперті Менеджмент", член Ради директорів Канадсько-української торгової асоціації, співзасновник Yakaboo.ua;

, президент та керуючий партнер Українсько-канадського спільного товариства "Торонто-Київ", президент ТОВ "ТК Просперті Менеджмент", член Ради директорів Канадсько-української торгової асоціації, співзасновник Yakaboo.ua; Віктор Іванчик , генеральний директор агропромислового холдингу "Астарта-Київ";

, генеральний директор агропромислового холдингу "Астарта-Київ"; Василь Хмельницький , засновник інвестиційної групи UFuture;

, засновник інвестиційної групи UFuture; Віталій Антонов, засновник холдингу ОККО Group, співзасновник і голова наглядової ради "Концерну Галнафтогаз";

Олександр Савилов , СEO і співзасновник міжнародної мережі fast healthy ресторанів Salateira;

, СEO і співзасновник міжнародної мережі fast healthy ресторанів Salateira; Артур Мхітарян , засновник Taryan Group;

, засновник Taryan Group; Дмитро Борисов , ресторатор;

, ресторатор; Сергій Гайдайчук , засновник СЕО Сlub Ukraine;

, засновник СЕО Сlub Ukraine; Артем Майдан , підприємець, засновник освітньої компанії PRIZMA;

, підприємець, засновник освітньої компанії PRIZMA; В` ячеслав Лисенко , засновник компанії "Укр-Китай Комунікейшн";

, засновник компанії "Укр-Китай Комунікейшн"; Юрій Филюк , підприємець;

, підприємець; Олексій Чуєв , співзасновник Платформи "БІЗНЕС 100", співзасновние компанії Reputation Capital;

, співзасновник Платформи "БІЗНЕС 100", співзасновние компанії Reputation Capital; Анатолій Амелін , співзасновник та директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього";

, співзасновник та директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього"; Марина Авдєєва , керуючий акціонер компанії "Арсенал Страхування";

, керуючий акціонер компанії "Арсенал Страхування"; Євгенія Гапчинська , художник, ілюстратор;

, художник, ілюстратор; Михайло Чобанян , український бізнесмен і громадський діяч у галузі інформаційних технологій, фінансів, криптовалют і блокчейну, засновник першої в Україні криптовалютної біржі KUNA. io, президент Асоціації "Блокчейн України";

, український бізнесмен і громадський діяч у галузі інформаційних технологій, фінансів, криптовалют і блокчейну, засновник першої в Україні криптовалютної біржі KUNA. io, президент Асоціації "Блокчейн України"; Сергій Позняк , засновник групи компаній FGK;

, засновник групи компаній FGK; Андрій Худо , ресторатор, один із засновників Холдингу емоцій "!FEST";

, ресторатор, один із засновників Холдингу емоцій "!FEST"; Оксана Караванська, одна з найкреативніших дизайнерів України, учасниця українських тижнів pret-a-porter;

Валентин Шеветовський , голова наглядової ради ПАТ "Харківський плитковий завод "ТОВ "Керамічна група" Голден Тайл";

, голова наглядової ради ПАТ "Харківський плитковий завод "ТОВ "Керамічна група" Голден Тайл"; Сергій Вовченко , співзасновник та голова наглядової ради Групи компаній "Молочний Альянс";

, співзасновник та голова наглядової ради Групи компаній "Молочний Альянс"; Кирило Куницький , засновник міжнародної компанії "Бізнес-Конструктор", бізнес-блогер;

, засновник міжнародної компанії "Бізнес-Конструктор", бізнес-блогер; Володимир Чеповий , співзасновник Платформи "БІЗНЕС 100" та журналу "БІЗНЕС";

, співзасновник Платформи "БІЗНЕС 100" та журналу "БІЗНЕС"; Оксана Форостина, співзасновниця видавництва Yakaboo Publishing, письменниця, журналістка.

Також у журналі-книзі містяться рекомендації від таких світових бізнес-амбасадорів, як Джефф Безос, Білл Гейтс, Ілон Маск, Річард Бренсон, Ворен Бафіт.

Історії успіху бізнесменів та їхніх компаній подано в тісному поєднанні з книжками, які стали джерелом ідей та натхнення.

Окрема сторінка відведена рекомендаціям щодо книжок, які сприяли особистісному зростанню лідерів чи трансформації їх бізнесів і можуть бути корисними бізнес-спільноті.

Окрім цього, читачам пропонується топ-5 книжок від YakabooPublishing.

У вирію ідей, стратегій та бізнес-історій легко загубитися. Книжок стає дедалі більше, тож читачеві потрібно зорієнтуватися в тому, що дійсно варте уваги, а що ні. Спецвипуск допоможе вам у цьому.

Він підготовлений у партнерстві з Yakaboo.ua та Києво-Могилянською бізнес-школою (kmbs), які надихнули випустити журнал у форматі книги.

З деталями передплати на журнал "БІЗНЕС" знайомтеся на нашому сайті.