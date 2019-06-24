Біля порту "Чорноморськ" почали пробивати дно

Про це повідомляє прес-служба АМПУ у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що роботи почалися після днопоглиблення у прикордонній зоні 12 причалів (№№2, 5-6, 10-18) в Одеському порту, які доведені до паспортних значень. Обсяг робіт перевищив 11 тис. кубометрів.

За даними АМПУ, в порту "Чорноморськ" планується виконати днопоглиблення біля 12 причалів (№№ 2, 5–6, 10-18), які використовують для перевалки вантажів такі компанії, як "Рісоіл", "Трансбалктермінал", "Транс-Сервіс", ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та інші. Орієнтовний обсяг запланованих робіт складе приблизно 13 тис. кубометрів.

"Досвід комплексного використання власного днопоглиблювального обладнання ДП "АМПУ" з різних філій для здійснення робіт у міжремонтний період виявився вдалим. В цілому в Одесі і Чорноморську буде проведене днопоглиблення близько 24 причалів", - повідомили в Адміністрації морпортів.

Нагадаємо, у 2019 році АМПУ планує експлуатаційне днопоглиблення в Маріупольському, Бердянському, Ізмаїльському, Миколаївському, Одеському, Херсонському та Чорноморському морських портах, а також на глибоководному судновому ході Дунай - Чорне море, Бузько-Дніпровсько-Лиманському, Дністровсько-Лиманському і Херсонському морському каналах.

Також триває реалізація двох масштабних проектів капітального днопоглиблення у морських портах "Чорноморськ" і "Південний".

У 2018 році днопоглиблювальні роботи виконувались у 6 із 13 портів України: для збільшення глибин – у гаванях "Южного" та Чорноморська, для підтримання існуючих – в гаванях Херсону, Ізмаїла, а також Маріуполя і Бердянська.