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Друге дихання: Біткоїн побив позначку в $11 тисяч

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Курс найпопулярнішої криптовалюти — біткоїна — на минулих вихідних вперше за 15 місяців перевищив $11 тис.

Про це свідчать дані бірж CoinDesk і CoinMarketCap.

Максимальної позначки в $11,91 тис він досяг опівночі 24 червня.

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Це найвищий курс біткоїна за останні 15 місяців — з березня минулого року.курс

Нагадаємо:

курс Біткоїн