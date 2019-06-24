Друге дихання: Біткоїн побив позначку в $11 тисяч

Курс найпопулярнішої криптовалюти — біткоїна — на минулих вихідних вперше за 15 місяців перевищив $11 тис.
Про це свідчать дані бірж CoinDesk і CoinMarketCap.
Максимальної позначки в $11,91 тис він досяг опівночі 24 червня.
Це найвищий курс біткоїна за останні 15 місяців — з березня минулого року.курс
Нагадаємо:
- У травні курс біткоїна, який ще в грудні 2017 року коштував близько $20 тис., вперше з липня минулого року перевищив психологічну позначку $8 тис.
- 21 червня курс біткоїна оновив річний максимум і досяг позначки в $9 770.