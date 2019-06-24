Друге дихання: Біткоїн побив позначку в $11 тисяч

Курс найпопулярнішої криптовалюти — біткоїна — на минулих вихідних вперше за 15 місяців перевищив $11 тис.

Про це свідчать дані бірж CoinDesk і CoinMarketCap.

Максимальної позначки в $11,91 тис він досяг опівночі 24 червня.

Це найвищий курс біткоїна за останні 15 місяців — з березня минулого року.курс

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