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Бізнес представив Доктрину економічної безпеки експертам партії "Слуга народу"

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Представники бізнесу та партії "Слуга народу" обговорили проект Доктрини економічної безпеки України, який визначає основні загрози для української економіки та шляхи їх подолання.

Як повідомляє БІЗНЕС,  від бізнесу в зустрічі взяли участь представники Української Ради Бізнесу (УРБ), Фонду підтримки економічної безпеки та фахівці Економічної експертної платформи, від політсили – доктор юридичних наук, економічний фахівець партії "Слуга народу" Данило Гетманцев та експерт з податкових та митних питань Віта Форсюк.

Сторони наголошували на необхідності ухвалення проекту Доктрини, яка містить пропозиції з реагування на основні економічні загрози - від викривлення конкуренції до світової економічної кризи.

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"Це приклад, коли бізнес відійшов від вузькокорпоративних інтересів і було розроблено документ, який посилить позиції держави", – наголосив віце-президент "Концерну Галнафтогаз" Василь Даниляк.

Бізнесмени піднімали болючі питання тіньового бізнесу, нечесної конкуренції, уникання сплати податків, нелегальних АЗС та проблеми в комунікації з Державною фіскальною службою. Також говорили про необхідність відкриття земельного ринку, ліцензування та демонополізації енергетики.

DSC 1017Гетманцев зауважив, що зміст Доктрини схожий у підходах з програмою чинного президента України і програмою партії "Слуга народу". Водночас він запропонував сконцентруватися на конкретних законопроектах, які можна було б ухвалити та отримати ефект у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

У свою чергу, президент Асоціації платників податків України, член УРБ Григол Катамадзе ознайомив Гетманцева з ТОП-10 пріоритетів українського бізнесу, розробленими Українському Радою бізнесу, Спілкою українських підприємців, Фондом та регіональними асоціаціями. Серед пріоритетів надважливі інституційні зміни – зокрема ліквідація податкової міліції та інших економічних підрозділів у правохоронних органах і створення єдиної аналітичної служби, заміна податку на прибуток податком на виведений капітал, зниження навантаження на фонд оплати праці, лібералізація трудового законодавства тощо.

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Гетманцев заявив, що підтримує переважну більшість цих пріоритетів, а ще по кількох необхідна окрема дискусія та деталізація цих пропозицій.

Врешті-решт сторони домовилися про формат співпраці в експертних групах за різними напрямками. "Білий бізнес потребує від влади сигналу про підтримку. Виснажлива конкуренція з тіньовим сектором, який підтримують корумповані або неефективні державні органи, призводить до того, що прозорий бізнес опиняється в невигідних умовах і програє", – зазначила керівник Асоціації прямого продажу Надія Бедричук. 

Нагадаємо:

Довідка: Доктрина економічної безпеки України розроблений Фондом підтримки економічної безпеки України та експертами Інституту соціально-економічної трансформації, Українського інституту майбутнього та Центру соціально-економічних досліджень CASE України за юридичної підтримки Sayenko Kharenko. У Доктрині відображено загрози та виклики компонентам економічної безпеки держави (інституціональній, фінансовій, макроекономічній, соціально-демографічній, енергетичній, зовнішньоекономічній та інфраструктурній), їх потенційні наслідки та шляхи розв’язання.

Фонд підтримки економічної безпеки України Доктрина економічної безпеки України Слуга народу Дмитро Гетманцев