Аналітики Fitch спрогнозували середньорічний курс гривні

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозують середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн за долар.

Про це йдеться в рейтингових звітах Fitch 14 і 20 червня щодо агрохолдингу МХП і компанії ДТЕК ВДЕ відповідно, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, на поточний рік середньорічний курс закладений на рівні 28,86 грн/$1.

У звіті щодо "ДТЕК ВДЕ" аналітики відштовхувалися від сценарію, що середньорічний курс в 2021-2023 роках складе 30,6 грн/$1.

Водночас автори звіту щодо МХП прогнозують курс гривні на 2021 і 2022 роки на рівні 32,27 грн/$1 і 33,89 грн/$1 відповідно.

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