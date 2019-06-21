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Аналітики Fitch спрогнозували середньорічний курс гривні

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Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозують середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн за долар.

Про це йдеться в рейтингових звітах Fitch 14 і 20 червня щодо агрохолдингу МХП і компанії ДТЕК ВДЕ відповідно, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, на поточний рік середньорічний курс закладений на рівні 28,86 грн/$1.

У звіті щодо "ДТЕК ВДЕ" аналітики відштовхувалися від сценарію, що середньорічний курс в 2021-2023 роках складе 30,6 грн/$1.

Водночас автори звіту щодо МХП прогнозують курс гривні на 2021 і 2022 роки на рівні  32,27 грн/$1 і 33,89 грн/$1 відповідно.

Нагадаємо:

  • У проекті державного бюджету України на 2019 рік уряд заклав на кінець року курс гривні до долара на рівні 29,4 грн//$1.
  • наприкінці 2018 року міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's Global Ratings прогнозувало обмінний курс гривні до долара  до кінця 2019 року становитиме 30,30 грн/$1, до кінця 2020 - 31,20 грн/$1 2021 - 32,10 грн/$1.
гривня Fitch курс