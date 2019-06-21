Управлінці назвали топ-5 головних загроз для зростання компаній в Україні

Третина (29%) керівників українських компаній вважають, що ризик кадрового дефіциту становить найбільшу загрозу для зростання їх організацій.

Про це свідчать результати п’ятого глобального опитування керівників українських та світових організацій 2019 Global CEO Outlook, інформує БІЗНЕС.

Вони констатують, у поточному році цей ризик продовжує домінувати. Натомість для світових керівників головною загрозою вважають екологічні/кліматичні зміни.

Також серед головних загроз 19% українських управлінців називають регуляторний ризик, 6% керівників вбачають загрозу в нових/підривних технологіях.

Крім того, 72% керівників бізнесу в Україні вважають, що органічне зростання – найбільш важлива стратегія розвитку компанії упродовж наступних 3-х років.

Важливість стратегічних альянсів з третіми сторонами визнають 19% респондентів в Україні і лише 3% планують забезпечити зростання шляхом угод злиття та поглинання (M&A).

Світові тенденції дещо відрізняються: 31% респондентів вважають найважливішою стратегією для досягнення зростання укладення стратегічних альянсів з третіми сторонами, 25% – органічне зростання, 17% – угоди злиття та поглинання (M&A).

В українському опитуванні, яке проводилося з 15 березня по 30 травня 2019 року, взяли участь 130 управлінців, які працюють в понад 11 ключових галузях економіки.

Із загальної кількості опитаних керівників організацій 81 представляє компанії з доходами до 8 млн євро; 18 – компанії з доходами від 8 млн до 40 млн євро; і 31 – компанії з доходами понад 40 млн євро.