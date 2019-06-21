Бізнес запропонував владі допомогу в боротьбі з контрабандою

Засновник і головний виконавчий директор Horizon Capital, голова Ради директорів Американської торговельної палати в Україні, учасниця платформи БІЗНЕС100 Олена Кошарна заявила, що бізнес-асоціації готові допомагати владі боротися з контрабандою.

Про це вона сказала під час форуму "Діалог влади і бізнесу" під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє БІЗНЕС.

"Дайте нам по одному представнику від кожної асоціації (мається на увазі включити по одному представнику від бізнес-асоціацій в групу, яка відповідатиме за боротьбу з контрабандою, - ред.), що ми могли працювати з вами пліч-о-пліч. Ми знаємо, хто ці контрабандисти. Ми готові допомагати", - сказала Кошарна.

У відповідь Зеленський зазначив, що за боротьбу з контрабандою та судову реформу відповідатиме глава Адміністрації президента Андрій Богдан.

Останній поінформував, що наразі розробляється проект судової реформи. "Ця реформа не буде йти таким чином, як раніше, коли людей міняли місцями - угодних піднімали, неугодних відставляли в сторону. Нічого не мінялося. Ми хочемо поміняти суть судової системи - відкритість, чесність і відповідальність за прийняті рішення. Коли справа не гуляє декілька кругів, а Касаційний суд відправляє її на новий розгляд. Суд має ставити кінцеву точку, навіть, якщо владі незручно, чи якимось впливовим людям. Ми хочемо спростити притягнення до відповідальності суддів", - розповів Богдан.

Нагадаємо, 20 червня під час форуму "Діалог влади та бізнесу" президент Володимир Зеленський заявив, що боротьба з контрабандою та рейдерством буде одним з пріоритетів влади.

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