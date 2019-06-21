"Нафтогаз" знову знижує ціни на газ для промспоживачів

НАК "Нафтогаз України" в липні знизить ціни на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 12,7−13,5% в порівнянні з червнем.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу компанії.
Залежно від обсягів закупівлі та умов оплати "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5017 — 5606 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).
Нагадаємо:
- у червні "Нафтогаз України" реалізовував газ за ціною 5803 — 6423 грн за тисячу кубометрів, що на 7,6−7,9% дешевше, ніж в травні.
- З 1 березня "Нафтогаз України" знизив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 15% порівняно з лютим — до 8,886 тис. грн з 10,46 тис. грн за тисячу кубометрів.