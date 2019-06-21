"Нафтогаз" знову знижує ціни на газ для промспоживачів

НАК "Нафтогаз України" в липні знизить ціни на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 12,7−13,5% в порівнянні з червнем.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу компанії.

Залежно від обсягів закупівлі та умов оплати "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5017 — 5606 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо: