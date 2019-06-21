Представник президента попереджає про загрозу запуску енергоринку

Запровадження нової моделі ринку електроенергії, яке заплановане на 1 липня 2019 року, може призвести до відключення деяких населених пунктів від електро-, водо- та теплопостачання.

Про це повідомив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його словами, за останні три тижні за відтермінування запровадження енергоринку висловилися Світовий банк, ЄБРР, Єврокомісія, USAID, Спілка українських підприємців та інші. "Із імовірністю 99% із 1 липня цей новий "не-ринок" наступить, як цього і хотів уряд Гройсмана та деякі енергетичні монополії", — написав він.

Однак, на думку Геруса, не всі розуміють результати того "експерименту". "А це від можливої нової хвилі невиплат зарплат шахтарям (через провал платежів/розрахунків за електроенергію) до можливого відімкнення електроенергії, води та тепла у деяких населених пунктах", — попереджає він.

Нагадаємо:

Довідка: Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році 2,5 млрд доларів, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.