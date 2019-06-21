Декомерціалізація СБУ, діджиталізація та енергоінтеграція: що Зеленський пообіцяв українському бізнесу

БІЗНЕС зібрав головні пріоритети та обіцянки президента на найближчі п’ять років, які так чи інакше стосуються господарської діяльності.

На ній глава держави окреслив своє бачення подальшого економічного розвиту країни, головні пріоритети на свою каденцію, а також обговорив з бізнесом болючі питання, такі як тиск контролюючих органів, зарегульованість, корупція, рейдерство тощо.

Президент Володимир Зеленський вперше після свого офіційного вступу на посаду зібрав українських бізнесменів на відверту розмову, яка відбулася напередодні в Києві у форматі форуму "Діалог влади та бізнесу".

Скасування "нафталінового" регулювання бізнесу

Свою розмову Зеленський розпочав з того, що розуміє, як це будувати бізнес в Україні і знає, "як держава в цьому допомагає в лапках".

"Я дякую вам всім за те, що ви створюєте робочі місця та сплачуєте податки. Ви для мене є колективним клієнтом, замовником державного сервісу, на плани якого працює моя команда", - сказав Зеленський, відкриваючи зустріч.

Одну з головних проблем він бачить в зарегульованості українського бізнесу. Тому президент пообіцяв за час своєї каденції скасувати всі застарілі укази, які "втручаються у бізнес", та максимально обмежити вплив держави.

Щоб підтвердити серйозність своїх намірів, на зустріч з бізнес-спільнотою Зеленський прийшов не з "пустими руками". Він повідомив, що його команда провела інвентаризацію указів попередників, і на сьогоднішній день вже скасовано понад 160 документів, в тому числі 61 указ в економічній сфері, підписаних з 1991 до 2000 року президентами Леонідом Кравчуком і Леонідом Кучмою. При цьому під "ліквідацію" не потрапив жоден указ п’ятого президента Петра Порошенка.

Зокрема, йдеться про скасування драконівських штрафів за порушення касової дисципліни, обмеження для встановлення нотаріусами рівня цін на свої послуги, заборону використовувати тканини іноземного виробництва для виготовлення шкільної форми. Також Нацбанк звільнив бізнес від обов’язкового продажу валютної виручки, що, на думку президента, є ознакою макрофінансової стабільності в державі.

"Сьогодні це (ці укази, - ред.) вже історія...Я обіцяв менше держави в економіці, і перші кроки вже зроблені. Вважаю, що ми зібрали одну з кращих команд в Україні. Тому надалі позитивних змін буде набагато більше", – запевняє Зеленський.

Фото: Адміністрація президента України

Також він зауважив, що Кодекс законів про працю і Житловий кодекс застаріли та потребують кардинальних змін. "Україні потрібно позбутися нафталінового пострадянського регулювання, яке запроваджувалося для планової економіки, заборони дорослій людині вільно розпоряджатися своїм майном", – наголосив лідер країни.

Співпраця з МВФ

Глава держави переконаний, що Україні потрібен доступ до дешевих ресурсів, а дати його може лише довіра на міжнародній арені.

За його словами, зараз Україні віддає на погашення боргу близько 30% бюджету і платить шалені відсотки. Відповідно, швидкий розвиток за таких умов неможливий. "Тому ми продовжуємо співпрацю з МВФ, щоб в наступні п'ять років значно зменшити і здешевити боргове навантаження на країну", – констатував Зеленський.

Також він запевнив, що Україна продовжить курс на європейську інтеграцію. "Для нас це не тільки великий ринок, але і дуже важливий культурний фактор. Співпрацюючи з європейськими компаніями, наш бізнес бачить, що можна бути успішним без корупції, виконуючи контракти і платячи податки. Це дуже цінно", – пояснив президент.

Декомерціалізація СБУ та демілітаризація митниці

Ще одним важливим пріоритетом на найближчі 5 років Зеленський назвав перезавантаження правоохоронних органів і Служби безпеки України з метою мінімізації їх впливу на бізнес.

І почати цей процес він планує з декомерціалізації СБУ, оскільки вона виконує функції, які її не стосуються. "Зараз цим на операційному рівні займається Іван Баканов, а щойно буде сформована нова Верховна Рада, я думаю, найближчим часом, ми запропонуємо невідкладно позбавити Службу безпеки України від не властивих їй функцій. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом. СБУ має залишитися головним контррозвідувальним відомством країни ", – переконаний Зеленський.

Водночас він зазначив, що співробітники силової служби "досі займаються фінансовими злочинами, корупційними справами", які не підпадають під пряму юрисдикцію органу.

"Співробітники не мають достатньо компетенції для їх фахового розслідування. Спецслужба, ймовірно, не хоче втрачати ці сфери, адже вони гарантують стабільний заробіток. ", – додав президент.

Крім того, він повідомив, що підтримує демілітаризацію податкової системи і створення Державної служби фінансових розслідувань "з акцентом саме на аналітичну роботу".

У цьому контексті він також згадав про корупцію в судах, яким, за словами Зеленського, нині не вірять ні суспільство, ні інвестори. "Тобто реформа останніх років не була успішною. Наша команда готує план подолання корупції у судах. Найближчим часом ми окремо його представимо. Почнемо із запуску Антикорупційного суду", – повідомив президент.

Боротьба з контрабандою та рейдерством

Болючим для України питання Зеленський вважає контрабанду та рейдерство. Тому своїм завданням у короткостроковій перспективі він бачить боротьбу з цими ганебними явищами.

"І те, й інше зараз є нормою для нашої країни. Це діагноз, але не вирок. Обіцяю – будемо лікувати. Вірю, що в найближчі місяці ви помітите відчутну різницю, а у наступному році ці явища перестануть бути системними", – пообіцяв глава держави.

Позбуття непрофільних активів

У фокусі уваги президента опинилася і тема приватизації. Він переконаний, що Україні слід позбутися непрофільних активів, тому він підтримує масштабну приватизацію.

"Держава – це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент", – сказав Зеленський.

Податкова амністія

Не оминув глава держави й теми податків. "Ми прекрасно розуміємо, що дуже часто український бізнес виводив гроші з країни не від хорошого життя, а через корупційний тиск і нормальне бажання просто захистити свої активи", – зауважив Зеленський.

Тому він анонсував проведення податкової амністії на пільгових умовах, але деталі свого наміру не розкрив.

Реанімація позитивного іміджу та кредитного рейтингу

Сьогоднішній імідж України на діловій арені та її кредитний рейтинг Зеленський охарактеризував коротко - no comments.

Він вважає, що для нашої країни принизливо мати однаковий кредитний рейтинг з такими країнами, як Ангола, Малі та Сальвадор. "Ми працюємо для покращення кредитного рейтингу країни. Зараз ми маємо B-, такий же, як такі "провідні" країни, як Малі, Сальвадор, Ангола. Це, як то кажуть, no comments. Це принизливо для європейської країни", – сказав президент.

Тому він сподівається, що вже за 3-4 роки Україна зможе потрапити у топ-10 рейтингу Doing Business. "У нас повинна стояти черга з інвесторів", – вважає Зеленський.

Скасування земельного мораторію

Учасників бізнес-форуму цікавило питання про плани влади щодо мораторію на продаж паїв сільськогосподарського призначення. На це Зеленський відповів однозначно – мораторій треба скасовувати. Ба більше, він сподівається що це може статися вже до кінця цього року, після формування нового уряду.

Водночас глава держави наголосив, що головна проблема в цьому плані полягає в тому, щоб інформаційно підготувати населення до такого кроку. "Це дуже просто зробити. Треба пояснити людям, що в них землю не забирають. Це найголовніша проблема", – сказав Зеленський.

"Роттердам мінус" та енергетична інтеграція

Зеленський констатував, що сьогодні українська енергетика дуже монополізована. Тому, щоб створити конкурентні умови та забезпечити енергетичну незалежність країни, своїм завданням на найближчі п'ять років він бачить у тому, щоб об'єднати українські електромережі з європейськими.

"У найближчі п'ять років ми об'єднаємо наші електромережі з європейськими, інтегруємося в європейський ринок і зробимо все можливе, щоб стати по-справжньому енергетично незалежними, – збільшимо видобуток нафти і газу, створимо умови для розвитку альтернативних джерел енергії. Разом з програмою енергозбереження це зробить нашу економіку більш ефективною", – виклав своє бачення президент.

Також він спрогнозував скасування формули "Роттердам плюс" у разі введення з 1 липня нової моделі енергоринку. "Це той випадок, коли заміна плюса на мінус дає плюс", – зауважив лідер країни.

Тотальна цифра

Згадав президент також про один зі своїх улюблених пріоритетів – "цифровізацію". На його думку, щоб забезпечити українців новою якістю державних послуг, Україна має приєднатися до Єдиного цифровому ринку Євросоюзу.

Фото: Адміністрація президента України

"Приєднатися до європейського Digital Single Market – ще одне наше завдання на п'ять років. Нам потрібна ефективна держава. І тут стратегія у нас дуже проста – тотальна цифровізация процесів. Тому одним з ключових завдань нашої команди є "Держава в смартфоні", підвищення прозорості, створення екосистеми BigData для виникнення інноваційної економіки. Тому маємо забезпечити якісний інтернет та мобільний зв’язок на всій території країни", – сказав Зеленський.

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