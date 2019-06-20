"No comments": Зеленський назвав принизливим кредитний рейтинг України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для України принизливо мати однаковий кредитний рейтинг з такими країнами, як Ангола, Малі та Сальвадор.

Про це глава держави сказав під час форуму "Діалог бізнесу та влади" у Києві, інформує БІЗНЕС.

"Ми працюємо для покращення кредитного рейтингу країни. Зараз ми маємо B-, такий же, як такі провідні країни, як Малі, Сальвадор, Ангола. Це, як то кажуть, no comments. Це принизливо для європейської країни", - сказав Зеленський.

Він сподівається, що вже за 3-4 роки Україна зможе потрапити у топ-10 рейтингу Doing Business. "Наша команда докладе для цього максимум зусиль", - запевнив глава держави.

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