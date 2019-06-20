"No comments": Зеленський назвав принизливим кредитний рейтинг України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для України принизливо мати однаковий кредитний рейтинг з такими країнами, як Ангола, Малі та Сальвадор.
Про це глава держави сказав під час форуму "Діалог бізнесу та влади" у Києві, інформує БІЗНЕС.
"Ми працюємо для покращення кредитного рейтингу країни. Зараз ми маємо B-, такий же, як такі провідні країни, як Малі, Сальвадор, Ангола. Це, як то кажуть, no comments. Це принизливо для європейської країни", - сказав Зеленський.
Він сподівається, що вже за 3-4 роки Україна зможе потрапити у топ-10 рейтингу Doing Business. "Наша команда докладе для цього максимум зусиль", - запевнив глава держави.
Нагадаємо:
- Згідно зі звітом Світового банку від 31 жовтня 2018 року, Україна посіла 71 місце в рейтингу Doing Business серед 190 країн світу (між Киргізією і Грецією).
- За даними Мінекономрозвитку, з 2014 року Україна зросла в рейтингу Doing Business на 41 позицію і нині посідає другу позицію за темпами зростання.
- У квітні 2019 року агентство S & P Global Ratings підтверділо довгострокові и короткострокові кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B- / B" зі стабільнім прогнозом.