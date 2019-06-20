Зеленський анонсував скасування мораторію на продаж землі

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що вже до кінця цього року вдасться скасувати мораторій на продаж паїв сільськогосподарського призначення.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками бізнесу, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що провів зустрічі з цього питання з міжнародними партнерами, зокрема з представниками МВФ, Світового банку, ЄБРР.

На його думку, головна проблема полягає в тому, щоб інформаційно підготувати населення до цього. "Це дуже просто зробити. Треба пояснити людям, що в них землю не забирають. Це найголовніша проблема", - вважає Зеленський.

Він висловив сподівання, що рішення про скасування земельного мораторію може бути ухвалене восени, після формування нового уряду.

Нагадаємо, нещодавно глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення може бути скасований за рік.

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