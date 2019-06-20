"СБУ має займатися диверсантами, а не бізнесом": Президент анонсував декомерціалізацію силового блоку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним з його пріоритетів на найближчі 5 років буде перезавантаження правоохоронних органів і Служби безпеки України з метою мінімізації їх впливу на бізнес.

Про це він сказав сьогодні, 20 червня, під час форуму "Діалог бізнесу та влади" у Києві, інформує БІЗНЕС.

Зеленський заявив, що хоче почати з декомерціалізації СБУ, оскільки вона виконує функції, які її не стосуються.

"Зараз цим на операційному рівні займається Іван Баканов, а щойно буде сформована нова Рада, я думаю, найближчим часом, ми запропонуємо невідкладно позбавити Службу безпеки України від не властивих їй функцій. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом", - вважає Зеленський.

Водночас він зазначив, що співробітники силової служби "досі займаються фінансовими злочинами, корупційними справами", які не підпадають під пряму юрисдикцію органу.

"Співробітники не мають достатньо компетенції для їх фахового розслідування. Спецслужба, ймовірно, не хоче втрачати ті сфери застосування, адже вони гарантують стабільний заробіток.СБУ має залишитися головним контррозвідувальним відомством країни", - додав президент.

Крім того, він повідомив, що підтримує демілітаризацію податкової системи та створення Держслужби фінансових розслідувань.

Ще одним пріоритетом Зеленський назвав подолання корупції в судах, а також проведення податкової амністії на пільгових умовах.

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