Зеленський обіцяє звільнити український бізнес від "нафталінового" регулювання

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що за час своєї каденції зробить все можливе, щоб скасувати застарілі укази, які зарегульовують бізнес, та максимально обмежити втручення держави.

Про це він сказав під час форуму "Діалог бізнесу та влади" у Києві, інформує БІЗНЕС.

"Я чудово знаю, як це будувати власну справу в країні. Знаю, як держава в цьому допомагає в лапках... Я дякую вам всім за те, що ви створюєте робочі місця та сплачуєте податки. Ви для мене є колективним клієнтом, замовником державного сервісу, на плани якого працює моя команда", - сказав Зеленський, відкриваючи зустріч.

Він повідомив, що його команда провела інвентаризацію указів, які "втручаються в бізнес", і на сьогоднішній день вже скасовано понад 160 указів, в тому числі 61 указ в економічній сфері, підписаних з 1991 до 2000 року президентами Леонідом Кравчуком і Леонідом Кучмою.

Зокрема, скасовується указ про драконівські штрафи за порушення касової дисципліни, обмеження на встановлення нотаріусами цін на свої послуги, а також заборони використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми.

"Сьогодні це (ці укази, - ред.) вже історія...Я обіцяв менше держави в економіці, і перші кроки вже зроблені. Вважаю, що ми зібрали одну з кращих команд в Україні. Тому надалі позитивних змін буде набагато більше", - запевняє глава держави.

Також він зауважив, що Кодекс законів про працю і Житловий кодекс застаріли та потребують кардинальних змін. "Україні потрібно позбутися нафталінового пострадянського регулювання, яке запроваджувалося для планової економіки, заборони дорослій людині вільно розпоряджатися своїм майном", – наголосив Зеленський.

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