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Зеленський озвучив бізнесу вартість відновлення Донбасу

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Президент України Володимир Зеленський запропонував українському бізнесу взяти участь у масштабному проекті з відновлення Донбасу, вартість якого, за попередніми підрахунками, складає 300 млрд грн.

Про це він сказав сьогодні, 20 червня, під час закритої зустрічі з представниками українського бізнесу, інформує БІЗНЕС.

 "Це буде великий проект з реінтеграції Донбасу. Але ми не чекаємо завершення війни. Ми вже зараз починаємо працювати на території Донбасу. Треба на осінь людям, які перебувають на окупованій території, показати переваги життя у вільній, незалежній країні, тобто привести до ладу старі та збудувати нові дороги, розвивати соціальну інфраструктуру", - заявив Зеленський. 

Він повідомив, що, за підрахунками експертів, загальна вартість відновлення Донбасу складає 300 млрд грн. "Це наша країна і ми в боргу перед нею. Я закликаю вас долучитися до фінансування цього проекту в якості інвесторів та благодійників", - звернувся президент до представників бізнесу. 

Він також повідомив, що зробив відповідну пропозицію великим бізнесменам, таким як Рінат Ахметов, Віктор Медведчук та Ігор Коломойський. Водночас Зеленський запевнив, що не надаватиме жодних преференцій бізнесменам, які долучаться до проекту реінтеграції Донбасу. "Лише однакові правила для всіх, ніяких монополій", - наголосив глава держави.  

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Володимир Зеленський бізнес Донбас зустріч