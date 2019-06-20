Зеленський озвучив бізнесу вартість відновлення Донбасу

Про це він сказав сьогодні, 20 червня, під час закритої зустрічі з представниками українського бізнесу, інформує БІЗНЕС.

"Це буде великий проект з реінтеграції Донбасу. Але ми не чекаємо завершення війни. Ми вже зараз починаємо працювати на території Донбасу. Треба на осінь людям, які перебувають на окупованій території, показати переваги життя у вільній, незалежній країні, тобто привести до ладу старі та збудувати нові дороги, розвивати соціальну інфраструктуру", - заявив Зеленський.

Він повідомив, що, за підрахунками експертів, загальна вартість відновлення Донбасу складає 300 млрд грн. "Це наша країна і ми в боргу перед нею. Я закликаю вас долучитися до фінансування цього проекту в якості інвесторів та благодійників", - звернувся президент до представників бізнесу.

Він також повідомив, що зробив відповідну пропозицію великим бізнесменам, таким як Рінат Ахметов, Віктор Медведчук та Ігор Коломойський. Водночас Зеленський запевнив, що не надаватиме жодних преференцій бізнесменам, які долучаться до проекту реінтеграції Донбасу. "Лише однакові правила для всіх, ніяких монополій", - наголосив глава держави.

Нагадаємо:

днями президент Володимир Зеленський зустрівся з великим та середнім бізнесом у Берліні і запевнив, що захистить іноземних інвесторів від тиску українських правоохоронних органів.

На початку червня Зеленський повідомив, що запропонує бізнесу інвестувати в інфраструктуру Донбасу.

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