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Названо галузь економіки з найвищою репутацією

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Серед галузей економіки найвищою репутацією володіють виробники споживчих товарів (73,1 бала).

Про це свідчать дослідження 2019 Global RepTrak®, інформує БІЗНЕС з посиланням на портал "Репутаційна економіка".

За ними йдуть представники великої промисловості (71,6), IT (71,3) і роздрібної торгівлі (70,8).

 У другій частині рейтингу опинилися виробники продуктів харчування і напоїв (70,3 бали), компанії, що представляють автомобільну промисловість (69,8), та фінансовий сектор (64,9).

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Нагадаємо, компанії США посіли перші позиції в міжнародному репутаційному рейтингу 2019 Global RepTrak® 100.

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