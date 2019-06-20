Названо галузь економіки з найвищою репутацією

Про це свідчать дослідження 2019 Global RepTrak®, інформує БІЗНЕС з посиланням на портал "Репутаційна економіка".

За ними йдуть представники великої промисловості (71,6), IT (71,3) і роздрібної торгівлі (70,8).

У другій частині рейтингу опинилися виробники продуктів харчування і напоїв (70,3 бали), компанії, що представляють автомобільну промисловість (69,8), та фінансовий сектор (64,9).

Нагадаємо, компанії США посіли перші позиції в міжнародному репутаційному рейтингу 2019 Global RepTrak® 100.