Італійці вирощуватимуть в Україні мигдаль у промислових масштабах

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на East-Fruit.

Площа саду на даний момент становить близько 105 гектарів. Для осінньої і весняної посадки використовувалися італійські саджанці мигдалю із закритою кореневою системою, вирощені за технологією ex-vitro (мікроклонування). Перші саджанці мигдалю були посаджені ще у вересні 2018 року, а останні - на початку червня.

Назва підприємства і хто виступає інвестором з українського боку поки не розголошується.

Однак, за даними EastFruit, партнером проекту виступає італійська компанія Besana, а технологічний супровід проекту забезпечують італійські агрономи-горіховоди.

Довідка: Компанія Besana займається горіховим бізнесом з 1921 року і переробляє щорічно близько 25 тис. т горіхів і сухофруктів в рік, продаючи 75% продукції безпосередньо в мережі супермаркетів, а інше - безпосередньо харчовим компаніям, що використовують горіхи як інгредієнт.

Основні роздрібні бренди компанії - Besana, Almaverde Bio і Vittoria Chocolatery.