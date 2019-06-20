В Україні стрімко зріс ринок злиттів і поглинань

Вартість угод на ринку злиттів і поглинань в Україні в 2018 році зросла на 91% - до 1,05 млрд євро.

Про це йдеться у звіті юридичної фірми Aequo і видання Mergermarket, інформує БІЗНЕС з посиланням на FinClub.

Зазначається, що у порівнянні з 2017 роком кількість угод M&A зросла на 31% – до 59 угод. "Стрімке зростання вартості угод можна пояснити закриттям двох угод: купівля промислово-хімічної групи "Завод Кузня" Сергієм Тігіпком за 263 млн євро і покупка сільськогосподарської компанії "Мрія Агрохолдинг" Саудівською сільськогосподарською і тваринницькою інвестиційною компанією (SALIC) за 209 млн євро", – повідомили в Aequo.

Ці угоди становили майже половину вартості угод M&A в минулому році.

ТОП-10 угод на ринку злиттів та поглинань України за минулий рік виглядає так:

Нагадаємо, згідно зі звітом Ukraine M&A Review 2018, підготовленим за даними KPMG, у 2018 році кількість угод зросла на 19% проти попереднього року, а їхня сукупна вартість - на 78%, до $1,8 млрд.