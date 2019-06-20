Російський "Сбербанк" відсудив фабрику АВК в окупованому Донецьку

Господарський суд Донецької області частково задовольнив позов "Сбербанку Росії", стягнувши за борги в $56 млн нерухоме майно кондитерської фабрики АВК в окупованому Донецьку.
Про це йдеться в ухвалі суду від 12 червня, інформує БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.
У судовому рішенні зазначається, що стягнення фабрики має відбутися шляхом продажу через публічні торги, в рамках процедури виконавчого провадження.
За кредитним договором, заставна вартість ВАТ "Кондитерська фабрика АВК Донецьк" становила 45,6 млн грн.
Нагадаємо:
- У грудні минулого року російський "Промінвестбанк" відсудив фабрику АВК в Дніпрі.
- У січні поточного року Господарський суд Києва відновив провадження про стягнення на предмет застави за позовом банку до Кондитерської фабрики АВК в Луганську.
- За даними держреєстру, кінцевими бенефіціарами кондитерської фабрики АВК є Володимир Авраменко і Валерій Кравець. За їх даними, до 2014 року 70% доходів АВК припадали на російський ринок, а після введення Росією ембарго в тому ж році цей ринок був повністю втрачений.