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Російський "Сбербанк" відсудив фабрику АВК в окупованому Донецьку

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Господарський суд Донецької області частково задовольнив позов "Сбербанку Росії", стягнувши за борги в $56 млн нерухоме майно кондитерської фабрики АВК в окупованому Донецьку.

Про це йдеться в ухвалі суду від 12 червня, інформує БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.

У судовому рішенні зазначається, що стягнення фабрики має відбутися шляхом продажу через публічні торги, в рамках процедури виконавчого провадження.

За кредитним договором, заставна вартість ВАТ "Кондитерська фабрика АВК Донецьк" становила 45,6 млн грн.

Нагадаємо:

  •  У грудні минулого року російський "Промінвестбанк" відсудив фабрику АВК в Дніпрі.
  • У січні поточного року Господарський суд Києва відновив провадження про стягнення на предмет застави за позовом банку до Кондитерської фабрики АВК в Луганську.
  • За даними держреєстру, кінцевими бенефіціарами кондитерської фабрики АВК є Володимир Авраменко і Валерій Кравець. За їх даними, до 2014 року 70% доходів АВК припадали на російський ринок, а після введення Росією ембарго в тому ж році цей ринок був повністю втрачений.
суд АВК фабрика Сбербанк