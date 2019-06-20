Російський "Сбербанк" відсудив фабрику АВК в окупованому Донецьку

Господарський суд Донецької області частково задовольнив позов "Сбербанку Росії", стягнувши за борги в $56 млн нерухоме майно кондитерської фабрики АВК в окупованому Донецьку.

Про це йдеться в ухвалі суду від 12 червня, інформує БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.

У судовому рішенні зазначається, що стягнення фабрики має відбутися шляхом продажу через публічні торги, в рамках процедури виконавчого провадження.

За кредитним договором, заставна вартість ВАТ "Кондитерська фабрика АВК Донецьк" становила 45,6 млн грн.

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