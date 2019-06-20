Корейський гігант інвестує $24 млн у будівництво сонячних станцій в Україні

Південнокорейська компанія GS Engineering & Construction Co. планує побудувати в Україні дві сонячні електростанції загальною вартістю $24 млн.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на YohnAP News.
Зокрема, планується будівництво СЕС потужністю 12,6 МВт і 11,5 МВт в Закарпатській області.
Комерційну експлуатацію станцій компанія планує розпочати в квітні 2020 року.
Нагадаємо:
- У травні група компаній Budhouse Group змонтувала на покрівлі ТРЦ Fabrika у Херсоні сонячну електростанцію потужністю 1,5 мегават.
- На початку червня компанія UDP Renewables уклала угоду з ACCIONA про будівництво двох сонячних електростанцій (СЕС) в Одеській області, залучивши 30,6 млн євро інвестицій.
Довідка: GS Engineering & Construction Co. входила в структуру GS Group. Остання в 2005 році відділилася від найбільшого концерну по виробництву техніки LG.
На сьогоднішній день GS Engineering and Construction є керуючою компанією великої кількості енергогенеруючих підприємств.