Корейський гігант інвестує $24 млн у будівництво сонячних станцій в Україні

Південнокорейська компанія GS Engineering & Construction Co. планує побудувати в Україні дві сонячні електростанції загальною вартістю $24 млн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на YohnAP News.

Зокрема, планується будівництво СЕС потужністю 12,6 МВт і 11,5 МВт в Закарпатській області.

Комерційну експлуатацію станцій компанія планує розпочати в квітні 2020 року.

Нагадаємо:

Довідка: GS Engineering & Construction Co. входила в структуру GS Group. Остання в 2005 році відділилася від найбільшого концерну по виробництву техніки LG.

На сьогоднішній день GS Engineering and Construction є керуючою компанією великої кількості енергогенеруючих підприємств.