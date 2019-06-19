В Україні зберуть інвестфорум щодо відновлення Донбасу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується проведення інвестиційного форуму щодо відновлення Донбасу.

Про це він сказав під час зустрічі з членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії", інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу глави держави.

Зеленський поінформував, що у липні мають зустрітися зовнішньополітичні радники глав держав та урядів країн-учасниць нормандського формату.

"Він також акцентував увагу на необхідності відбудови інфраструктури Донбасу. Глава держави наголосив, що у вересні планується проведення інвестиційного форуму для відновлення регіону", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, на початку червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонує бізнесу інвестувати в інфраструктуру Донбасу.

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