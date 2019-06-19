Нацбанк оскаржує рішення судів щодо перевірки "ПриватБанку"

Національний банк України (НБУ) подав до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду скаргу на рішення судів, якими скасовано розпорядження регулятора про проведення перевірки у "ПриватБанку" напередодні його денаціоналізації.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу НБУ.

Зазначається, що регулятор надав Верховному суду свої аргументи. Зокрема, перевірка фінансової стійкості банків, особливо системно важливих, не тільки одне з пріоритетних завдань регулятора, а й належить до виключних повноважень НБУ, закріплених законом. "Саме тому жоден інший суб'єкт чи орган, зокрема і суд, не може втручатися у здійснення суб'єктом владних повноважень своєї компетенції, зокрема, щодо визначення дати та підстав необхідних для проведення позапланової перевірки банків", - наголошують в НБУ.

У Нацбанку пояснили, що однією з основних підстав для позапланової інспекційної перевірки фінустанови було суттєве погіршення його фінансового стану та підозри на здійснення ним ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів.

Регулятор також нагадав, що Окружний адміністративний суд Києва від 2 березня 2018 року ухвалив рішення, яким задовольнив позов колишнього акціонера "ПриватБанку" кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо незаконності перевірки. Після цього 13 травня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу НБУ на це рішення.

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