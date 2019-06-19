Журнал "Бізнес" отримав нагороду від міжнародної бізнес-асоціації

Міжнародне товариство польських підприємців в Україні (МТППУ) вручило журналу "Бізнес" нагороду за надійне партнерство та спільну успішну реалізацію проектів.

Як повідомляє БІЗНЕС, нагородження відбулося у рамках святкування 20-річного ювілею бізнес-асоціації.

"Нагорода вручена журналу "Бізнес" за надійне партнерство, тісну і плідну співпрацю та спільну, успішну реалізацію багатьох проектів", - повідомили в МТППУ.

Нагадаємо, у червні 2019 року Міжнародне товариство польських підприємців в Україні відзначило свій 20-річний ювілей.

Сьогодні МТППУ об’єднує понад 70 компаній з різних сфер економіки: виробництво, банківська справа, страхування, юриспруденція, логістика, надання послуг, імпорт і експорт товарів тощо. Вони складають понад 50% від усіх польських інвестицій в Україні.