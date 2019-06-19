"На вас ніхто не тиснутиме": Зеленський дав обіцянку іноземному бізнесу

Про це він сказав під час зустрічі у Берліні з великим та середнім бізнесом Німеччини, сукупний портфель яких становить 220 млрд євро, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Представники бізнесу заявили, що сподіваються на розвиток співпраці, але для цього потрібне поліпшення інвестиційного клімату та адаптація європейських стандартів в Україні. "Інвестиційний клімат – це для нас пріоритет. Я розумію, чого боїться іноземний бізнес: наших правоохоронних органів, які тиснуть на підприємців, наших судів, які його не захищають", – сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості усунення тиску правоохоронних органів на підприємців, бо без цього неможливо розвивати економіку України. "Я як президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій, гарантуватиму, що на вас ніхто не тиснутиме. Ми прагнемо бути європейською країною", – запевнив глава держави.

За його словами, у планах – забезпечення незалежності судів і правоохоронних органів, створення "електронної митниці", боротьба з контрабандою та відновлення інвестиційної ради при президентові. "Ми хотіли б проводити її двічі на рік. І запрошуємо вас, адже що більше буде в цій раді іноземного бізнесу, то прозорішою вона буде", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у першій декаді червня відомий IT-підприємець, співзасновник TemplateMonster і Weblium Давид Арахамія підтвердив, що очолить Національну інвестиційну раду при президентові України.

Довідка: Національна інвестиційна рада - це дорадчий орган при адміністрації президента, створений в 2016 році. Раніше її очолював Борис Ложкін, співзасновник холдингу UMH. Ця рада займається залученням інвестицій в країну, держполітикою щодо поліпшення інвестиційного клімату.

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