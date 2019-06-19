Український бізнес не відчув податкових змін, - опитування

Про це свідчать результати опитування "Податковий індекс", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) серед експертів членських компаній, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що показник податкового індексу все ще знаходиться у негативній площині: у листопаді 2018 року – березні 2019 року він становив 2,98 бала із 5 можливих, тоді як у попередній період він становив 2,97. "Він жодного разу не перетнув нейтральну позначку в 3 бали за всю історію досліджень з 2011 року", – зауважили в асоціації.

У попередній хвилі опитування думки експертів щодо того, наскільки чинний податковий режим сприяє веденню бізнесу розділилися практично навпіл. Цього разу переважна більшість – 68% респондентів оцінили режим як сприятливий веденню бізнесу, а 32% – такий, що перешкоджає.

Щодо процесу адміністрування податків та підготовки податкової звітності – тут спостерігається негативна динаміка. "Тільки 13% експертів оцінили даний процес позитивно. Натомість 37% вважають процедуру обтяжливою. Минулого року позитивну оцінку дали 30% респондентів, а негативну – 45%. Збільшилась кількість респондентів, які дали даній процедурі нейтральну оцінку", – йдеться в опитуванні.

Основними факторами, які негативно впливають на підготовку податкової звітності та адміністрування, експерти вважають (у порядку пріоритетності):

Кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків;

Незрозумілість правил та роз’яснень щодо підготовки податкової звітності та проведення платежів;

Поспішне запровадження нових правил та недостатність часу для пристосування до них;

Недосконалість електронної системи звітності;

Кількість платежів.

За даний період прояви фіскального тиску відчули на собі 29% опитаних (дані попереднього періоду збігаються). При цьому 28% експертів повідомили, що тиск був майже відсутній і 18% взагалі не зіштовхнулися з цим явищем впродовж досліджуваного періоду.

Бізнесмени вказали на наступні методи тиску:

Необґрунтовані трактування податкового законодавства контрольованими органами та несприйняття ними контраргументів/пояснень;

Упереджені рішення фіскальних органів;

Технічні проблеми з роботою серверу ДФС під час подання електронної звітності та реєстрації податкових накладних з ПДВ;

"Пропозиції" сплати податків авансом.

Кількість незадоволених якістю податкових сервісів лишилася такою ж, як і торік – 24%.

Натомість 35% опитаних підтвердили, що задоволені якістю податкового обслуговування, 41% продемонстрували нейтральне ставлення.

Крім того, серед кроків, які б могли значно полегшити ведення бізнесу у площині оподаткування, прозвучали такі пропозиції:

Істотне зниження навантаження на фонд оплати праці, що дозволить розширити базу оподаткування;

Прозорість та спрощення процедури нарахування податків, зниження податкового навантаження;

Забезпечення стабільності та передбачуваності законодавства, дотримання принципу стабільності оподаткування;

Боротьба з контрабандою та податковим шахрайством;

Зниження ставки податку на прибуток та ПДВ;

Зменшення кількості податків і неподаткових платежів та спрощення механізму їх розрахунку і адміністрування

Водночас експерти констатують точкові покращення в податковій сфері, але вони не вплинули на загальний результат. Так, 57% експертів вважають якість податкового законодавства України задовільним, тоді як у попередньому періоді таких було 48%. При цьому частка невдоволених якістю податкового законодавства складає 23%, водночас ще 20% респондентів вважають його якісним.

В опитуванні взяли участь 104 експерти Податкового комітету Асоціації.