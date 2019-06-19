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Нацбанк звільнив бізнес від обов’язкового продажу валюти

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Національний банк України (НБУ) скасував вимогу обов’язкового продажу бізнесом валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку. Таким чином регулятор намагається спростити ведення бізнесу в Україні.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу регулятора.

Зазначається, що норма, яка зобов’язує підприємців продавати 30% валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, перестане діяти з 20 червня 2019 року. "Надходження бізнесу, зараховані на їх розподільчі рахунки упродовж 19 червня, вже не підлягатимуть обов’язковому продажу", - повідомили в НБУ.

Регулятор запевняє, що чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. "За статистикою останніх років, коли норматив обов’язкового продажу валютних надходжень становив 50%, так і з 1 березня 2019 року, коли він був зменшений до 30%, бізнес загалом продавав понад 90% валюти", – зазначили в Нацбанку.

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Нагадаємо, у січні 2019 року Нацбанк затвердив нову систему валютного регулювання та оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації. Зокрема, з 7 лютого регулятор ввів у дію більше 20 послаблень на валютному ринку, які мають полегшити ведення бізнесу та поліпшити інвестиційну привабливість України.

Нацбанк бізнес валютна лібералізація