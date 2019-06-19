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Алкогольний холдинг "Баядера" судиться з ДФС через шалений штраф

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Компанія ТОВ Юнайтед Трейдінг Груп подала в Окружний адміністративний суд Києва позов до Офісу великих платників податків ДФС через застосування штрафних санкцій на суму 786,4 млн грн.

Про це йдеться у  повідомленні в Єдиному держреєстрі судових рішень від 6 червня, інформує БІЗНЕС з посиланням на Finbalance та Liga.net.

Зокрема, позивач просить суд скасувати податкове повідомлення-рішення від 26 лютого 2019 року про накладення штрафу.

Підготовче засідання у цій справі призначено на 10 липня.

У "Баядера Груп" (Юнайтед Трейдінг Груп є структурою холдингу "Баядера Груп", - ред) стверджують, що податкова неправильно інтерпретує внутрішньогрупове ціноутворення для імпорту. "Що стосується останнього рішення, то у ДФС немає претензій до виробництва і реалізації вітчизняного алкоголю "Баядера Груп", а податкова неправильно інтерпретує внутрішньогрупове ціноутворення для імпорту. І як показує практика, після поглибленого вивчення питання, подібні претензії не мають підстав", - зазначили в прес-службі холдингу.

Довідка: "Баядера Груп" є найбільшим алкогольним холдингом Східної Європи. Він володіє власними алкогольними брендами, зокрема, такими як Перша Гільдія, Цельсій, Коzaцька Rаda, Hlibny Dar, Koblevo, Marengo, а також є ексклюзивним імпортером відомих алкогольних компаній.

суд ДФС штраф Баядера Груп