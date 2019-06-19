"Дефолту не буде": Зеленський анонсував початок підготовки нової програми з МВФ

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок підготовки нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у липні.

Про це він заявив під час зустрічі у Берліні з великим та середнім бізнесом Німеччини, сукупний портфель яких становить 220 млрд євро, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Зазначається, що глава держави підтвердив співпрацю України з МВФ, Світовим банком і ЄБРР. "Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як президент я не впливатиму на суд чи банківську систему", - запевнив Зеленський.

Також під час зустрічі сторони обговорили експортні можливості України та зміни до законодавства, які суперечать Угоді про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо:

У березні 2019 року обраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками МВФ та обговорив з ними низку питань, зокрема, щодо підвищення цін на газ. Він нагадав, що у поточному році Україну, згідно з домовленостями з МВФ, чекає дві хвилі подорожчання енергоносіїв. Альтернативу підвищенню тарифів Зеленський бачить в боротьбі з корупцією.

У травні Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками провідних іноземних банків в Україні заявив про необхідність шукати компроміс з МВФ.

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