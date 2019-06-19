Facebook презентувала власну криптовалюту

Про це повідомляється в офіційному блозі соціальної мережі, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що функціонування нової валюти буде засновано на технології блокчейн – децентралізованої бази даних, пристрої зберігання інформації якої не підключені до спільного сервера.

На початковому етапі криптовалюту Libra планується використовуватися для грошових переказів, що здійснюються в різних валютах. Таким чином, нова електронна валюта складе пряму конкуренцію таким послугам, як Moneygram і Western Union, за користування якими треба платити додаткові внески.

Грошові перекази з Libra в перспективі можна буде здійснити безпосередньо WhatsApp і Messenger шляхом обміну повідомленнями. Крім того, якщо аккаунт користувача Libra буде з'єднаний з його банківським рахунком, можна буде обміняти електронні гроші на іншу валюту безпосередньо на смартфоні. Для полегшення транзакцій соцмережа Facebook створила дочірню компанію Calibra, яка пропонуватиме цифрові гаманці для збереження, відправлення та оплати цифрової валюти.

Також наголошується, що нова криптовалюта буде забезпечена реальними валютними резервами та активами, розташованими по всьому світу. При цьому розробники запевняють, що Libra не буде демонструвати різких коливань курсу, від яких час від часу страждають біткоїни.

Facebook розраховує, що у перспективі нова валюта стане універсальним платіжним засобом. З цією метою компанія уклала угоди зз 28 корпоративними партнерами, включаючи провідні американські платіжні системи Visa і Mastercard та технологічні компанії, такі як Vodafone, Uber, Lyft і Spotify, і сформувала Асоціацію Libr з юридичною адресою в Женеві. Проте в цю групу поки не увійшов жоден банк.

Нову криптовалюту планується запустити в першій половині 2020 року.

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