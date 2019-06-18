В Україні запустили виробництво сонячних смарт-будинків

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Greencubator.

Компанія постачатиме своїм ліцензіатам вузли, iнженернi системи та комплекти для складання будинків, забезпечуватиме доступ до технологій та хмарних систем моніторингу й управління будинком.

Будинок від PassivDom не потребує підключення до енергомереж, газо- чи водопостачання, але мешканці можуть користуватися усіма досягненнями комунальної цивілізації.

У ньому є меблі, укомплектована кухня з вбудованою енергозберігаючою побутовою технікою, система вентиляції, потужний тепловий насос, камера й термостат Nest, проектор зі 100-дюймовим екраном, акустична система Sonos, інтернет, "розумний" дверний замок зі сканером відбитку пальців та можливістю віддаленого доступу.

Завдяки модульності й простоті монтажу таке житло не потребує спеціального фундаменту та може бути встановлене просто на рівну поверхню, що не шкодить навколишньому середовищу.

Зазначається, що один будинок споживає майже у 20 разів менше енергії, ніж звичайний, живиться тільки від сонячної енергії, повторно використовує придатні для цього вже відпрацьовані ресурси.

Крім того, будинок від PassivDom є розумним. У ньому працюють 24 інтелектуальні інженерні системи, серед яких: контроль якості повітря, вмісту кисню та вуглекислого газу, контроль якості води зі зворотнім осмосом та мінералізацією, антибактеріальний та антивірусний захист питної води та повітря, адаптивна система освітлення. Житлом можна управляти через мобільний додаток.

Щоб зібрати 5 таких будинків на українській лінії виробництва потрібні 15 працівників і один місяць часу. В Україні на початковій стадії планується випускати 5-6 смарт-будинків на місяць. "Ми навмисне починаємо з меншої потужності, щоб відпрацювати всі можливі ускладнення. В Україні для цього є дуже сприятливе середовище. У нас досить лояльне законодавство, сертифікація і ліцензування. Окрім того, у нас дуже працьовиті люди. Запускати виробництво в Україні — набагато цікавіше з точки зору експериментів", - зазначив засновник PassivDom Максим Гербут.