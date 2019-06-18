Group DF Фірташа визнали монополістом на ринку добрив

Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його даними, 24 травня АМКУ направив чотирьом компаніям - трьом заводам виробників мінеральних азотних добрив та "НФ ТрейдінгУкраїна", що входять в структуру Group DF, - попередні висновки з результатами розслідування.

Згідно з ними, група має ознаки монопольного становища на загальнодержавному ринку первинної реалізації азотних мінеральних добрив. "Вартість газу становить близько 70% в собівартості виробництва аміачної селітри. Саме цей зв’язок між сировиною (газом) і кінцевим продуктом (міндобривами) і став об’єктом зловживань з боку зазначених компаній. Підприємства Group DF купували газ для виробництва добрив у пов’язаних компаній, а потім перепродавали його всередині групи, постійно піднімаючи ціну. Коли ж газ доходив власне до кінцевого заводу-виробника добрив, його ціна була суттєво завищеною, що приводило до завищення вартості азотних добрив", – пояснив Терентьєв.

Також, за його даними, протягом 2017 року мали місце зупинки виробництва, через свідоме не проведення розрахунків за поставки газу. "Юридично такі дії можно кваліфікувати як зловживання монопольним становищем через штучне обмеження виробництва добрив", – зазначив глава АМКУ.

Можливими наслідками справи може бути не лише накладення штрафу, а й здійснення примусового розділення хімічних активів групи.

Водночас у Group DF підтвердили, що отримали від АМКУ попередні результати розслідування. Однак у компанії стверджують, що інформації, яка міститься в отриманих документах, недостатньо для проведення правової та економічної оцінки, зробленої комітетом.

"Згідно з процедурою, Group DF направила клопотання на адресу АМКУ з метою отримання доступу до матеріалів розслідування. На сьогоднішній день доступ до матеріалів справи не наданий", - стверджують у прес-службі компанії.

Там також запевняють, що підприємства Group DF працюють в межах законодавчого поля України, тому, за необхідністю, захищатимуть свою позицію в суді.

Довідка: Group DF (DF — абревіатура Дмитро Фірташ) — диверсифікована міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в хімічній промисловості, виробництві титану, газовому та банківському секторах. Крім цього, група має інтереси ще в кількох галузях: агросектор, медійний бізнес, виробництво кальцинованої та харчової соди, сектор енергетичної інфраструктури та нерухомість.

Group DF працює в 11 країнах євразійського регіону.